Деца на 6 и 7 години от Горна Оряховица записаха прецедент в историята на Международната танцова организация. Малките балерини спечелиха всички европейски титли в своята възрастова категория по класически балет.

Българският химн звучал четири пъти в Скопие, където в края на септември се проведе Европейското първенство. Българските деца се пребориха с конкуренцията на Полша, Турция, Румъния и Финландия.

Класическият балет е сред най-трудните изкуства и изисква сериозна дисциплина и ежедневни тренировки. Малките балерини от Горна Оряховица тренират три пъти седмично по два часа.

„Представете си седем шестгодишни деца. Някои от тях все още си играят с кукли, а нашите обуват туфли и влизат в балетната зала като професионални балерини“, разказа балетният педагог Соня Георгиева.

Балерини от Горна Оряховица станаха европейски шампионки в четири категории (ВИДЕО+СНИМКИ)

Усилията им дават резултат. Отличията са спечелени в четири категории – соло, дует, малка група и формация.

„Четири излизания, четири първи места. Никоя школа досега не беше завоювала толкова отличия. Това са четири европейски титли“, коментира Георгиева.

В дуетите българските балерини дори детронират миналогодишните европейски шампиони от Полша. След равен резултат се налага преиграване, което отново завършва с победа за българските деца.

Самите деца разказват, че са се стараели да се представят възможно най-добре пред журито и публиката. След края на състезанието те дори се прегръщат с част от конкурентите си.

За успеха е нужна дисциплина не само в балетната зала, но и у дома. Родителите ограничават времето пред телефоните, а балетът се превръща в основна мотивация за децата. „Вкъщи телефоните не са много позволени. Позволено е да танцува. Ако не си учи уроците, я заплашвам, че ще я отпиша от балет и следва голяма драма“, разказа майката на Йоана – Галя Макавеева.

След четирите европейски титли най-малките класически балерини от Горна Оряховица вече се подготвят за следващото предизвикателство – световното първенство, което ще се проведе догодина в Норвегия.

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Редактор: Дарина Методиева