В България имаме амбицията да внедряваме високотехнологични производства, да привличаме инвестиции, които развиват продукция с висока добавена стойност, да създаваме тук технологии и индустрии на бъдещето, да развиваме иновации. Тази е линията, която последователно отстоява нашето правителство, а ръстът на преките чуждестранни инвестиции със 100% от началото на тази година до момента в сравнение със същия период за изминалата година показва, че имаме ясна посока и доверието в България расте. Това заяви премиерът Румен Радев в Първомай.

Той участва в церемонията по първа копка на нова производствена сграда в базата на „Intuitive“, в непосредствена близост до съществуващия завод на компанията. В сградата ще се помещава производството на „FISBA“ - швейцарска компания и дългогодишен партньор на „Intuitive“, която произвежда прецизна оптика.

По думите на Радев, именно с компании като „Intuitive“ страната ни става част от глобалната екосистема на високите технологии. Той посочи, че високотехнологичната медицинска апаратура, включително прецизната оптика, както и микроелектрониката и изкуственият интелект са тези приоритетни области, които ще движат развитието на човечеството към по-висок стандарт и по-високо качество на живот. Румен Радев акцентира и върху развитието на местната икономика.

Снимка: Правителствена пресслужба

„Ако доскоро Първомай беше известен с висококачествена селскостопанска продукция, все повече се утвърждава и като център на високотехнологични производства. Тук има уникални производства, с които много малко държави в света могат да се похвалят“, добави премиерът.

Снимка: Правителствена пресслужба

Радев изтъкна още, че за да се развива България като богата държава, трябва да се стимулират високотехнологичните експортно ориентирани производства. Премиерът припомни също така принципа, че един успешен инвеститор води след себе си втори инвеститор. По този начин се създава не просто модел на споделяне на обща технологична среда, а истинска екосистема на високи технологии и индустрии на бъдещето.