Бюджетът за култура е 307 240 800 евро, това е най-големят бюджет в историята на Министерството на културата. За пръв път е премината психологическата бариера от 300 млн. евро. Ръстът е с 14,1%. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев, представяйки план-сметката на ведомството за 2027 г.

Министърът отбеляза, че този бюджет е в рамките на процедура по свръхдефицит, наложен от Европейската комисия и в условията на приключила програма по Плана за възстановяване и устойчивост.

Увеличението спрямо 2026 г. е близо 38 млн. евро.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Бюджетът на Министерството на културата е разпределен в две политики и 11 бюджетни програми.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Културно-историческото наследство е изведено като самостоятелно перо. Всичко останало е за политики в областта на създаването и популяризирането на съвременното изкуство в страната и чужбина и за достъп до качествено художествено образование.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

11-ата бюджетна програма е за администрацията. Разходите за 2027 г. са 1,2% от бюджета на Министерството. Останалите пари са за култура, разпределени в тези две политики и в другите бюджетни програми.

Първата политика на Министерството на културата

Първата политика е в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство. Тук ръстът е с 9,2%, увеличението е общо с 2,4 милиона евро. Разпределено е в движимо и недвижимо културно наследство.

За музеите са предвидени няколко мерки – стандартът за финансиране на музеите и галериите се увеличава с 5%, 4,5 млн. евро са предвидени за преминаване на 49 общински музеи към делегирано финансиране, осигуряват се средства за 25 дигитализационни центрове на музеите, планира се въвеждане на финансиране на археология за срок от три години. За пръв път в Националния културен календар се въвежда насоченост към музеи, галерии и библиотеки, които могат да кандидатстват.

Втората политика на Министерството на културата

Втората политика е политика в областта на създаването и популяризирането на съвременното изкуство в страната и чужбина и достъпа до качествено художествено образование. Увеличението е с 15,1%, т.е. с 36 милиона евро. Най-голям дял имат сценичните изкуства. Тук са включени споменатите вече 10 програми.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

При сценичните изкуства увеличението е с 15,5 милиона евро, т.е. отпускат се до 158,700 милиона евро За провеждането и организирането на фестивали, конкурси, събития и чествания, които са в Националния културен календар, са планирани 15,400 млн. евро, увеличението е с 13,600 милиона евро. За филмово изкуство увеличението е с 2 милиона евро - сумата става 32,5 милиона евро. Парите, които са за обучение на кадри в областта на изкуството и културата, са увеличени с над 3 милиона евро, така сумата става 50,209 млн. евро. Тук става дума за 21 училища по изкуствата и 2 училища в областта на културата. Т.е. общо 23 училища, които са в състава на Министерството на културата.

Бюджетната програма „Администрация“

В програмата „Администрация” е единствената, в която има намаление – то е с 9,5% и е в размер на 400 000 евро. Числеността на Министерството на културата е запазена.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Капиталови разходи

Увеличението по това перо е почти 100%. То е с 5,741 милиона евро.

Средствата са насочени към Националната художествена галерия, Националния исторически музей, Народния театър и Народната библиотека.

Отделно се полагат усилия за концертната зала в Пловдив, Театър „Сфумато“.

Става дума за пари за сграден фонд, който има нужда от поддръжка.

Реформи

Милошев представи и законодателните и управленските реформи, които на базата на този бюджет ще определят и политиката на Министерството на културата.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Става дума за 13 мерки, които са насочени към меценатството и публично-частните партньорства, статута на артиста, реформата на сценичните изкуства, реформата на публичното финансиране, културното наследство, авторското право, дигитализацията и прозрачността.

Протест срещу бюджета за култура: Организации настояват за близо 940 млн. евро за сектора

Граждани и представители на различни обществени сектори излязоха на протест под надслов „Положението не е розово - демокрацията е диалог!“. Демонстрацията се проведе пред площад „Независимост“ в София. Протестиращите настояват за реален диалог с управляващите, прозрачност при вземането на решения и спазване на разделението на властите. Сред основните им искания е увеличаване на средствата за култура до 1% от брутния вътрешен продукт. Те настояват и за осигуряване на финансиране за Дигитализационния център на Българската национална филмотека и прекратяване на съкращенията в бюджетите на читалищата. Протестиращите се обявиха и срещу законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти, както и срещу предложените промени в Закона за личната помощ.