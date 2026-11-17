Преди повече от 20 години България стана член на Европейския съюз. Защо обаче още спорим за ползите от членството ни? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” писателката Катя Антонова, режисьорът Борис Панкин и предприемачът Гео Калев.

Втората тема беше за българското образование. МОН не се отказва от идеята за въвеждане на идеята за един учебник по всеки предмет. Конкурсите са планирани за 2028 година, но дискусията вече започна. Представители на академичните и училищните среди се противопоставиха на идеята, защото подозират,че държавата ще монополизира съдържанието - теза, която просветният министър отхвърля.