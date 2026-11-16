Премиерът Румен Радев обяви край на оправданията с предишни правителства и даде знак, че управлението влиза в нова фаза, която изисква повече реални действия и по-малко поддаване на скандали с опозицията. Но бюджетът продължава да е под обстрел - и творците поискаха повече пари за култура. Тези теми коментираха в предаването „Пресечна точка” писателката Катя Антонова, режисьорът Борис Панкин и предприемачът Гео Калев.

Редактор: Ина Григорова