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Премиерът Румен Радев обяви край на оправданията с предишни правителства и даде знак, че управлението влиза в нова фаза, която изисква повече реални действия и по-малко поддаване на скандали с опозицията. Но бюджетът продължава да е под обстрел - и творците поискаха повече пари за култура. Тези теми коментираха в предаването „Пресечна точка” писателката Катя Антонова, режисьорът Борис Панкин и предприемачът Гео Калев.
Редактор: Ина Григорова