Робърт Патинсън беше официално представен като новия Джеймс Бонд. Така той става седмият актьор, който ще се превъплъти в образа на емблематичния британски таен агент, и първият, избран за ролята, след като Amazon MGM пое контрола над обичаната филмова поредица.

Изборът на Патинсън идва на фона на най-дългото прекъсване в историята на поредицата за Агент 007 и слага край на продължилите години спекулации кой ще наследи Даниел Крейг.

Снимка: gettyimages

Новината идва пет години след излизането на „Смъртта може да почака“ през 2021 г. - първият филм в 64-годишната история на Джеймс Бонд на големия екран, който завършва със смъртта на главния герой. Агент 007 обаче ще се завърне отново в 26-ия филм от поредицата, който ще бъде режисиран от Дени Вилньов.

„Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в историята на киното и да ми бъде поверена ролята на Агент 007 е честта на живота ми. Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо. Не бих могъл да бъда по-развълнуван от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип“, заяви Патинсън в официално изявление.

Името на Патинсън се появи сред спряганите за ролята на Джеймс Бонд, след като стана ясно, че е преминал пробни снимки за образа. Сред останалите кандидати, за които се съобщаваше, бяха Калъм Търнър, Джош О'Конър, Джак Лоудън и Никълъс Холт.

Въпреки че дълго време се очакваше продуцентите да заложат на млад и сравнително непознат актьор, те в крайна сметка избраха разпознаваемо лице. На 40 години Патинсън е и сравнително възрастен за актьор, който тепърва ще влезе в ролята на Агент 007. В момента той работи и по друга емблематична роля - тази на Батман в продължението „Батман: Част II“.

Патинсън вече е свързан с три изключително успешни филмови поредици - „Батман“, „Здрач“ и „Хари Потър“. След пробива си със „Здрач“ обаче актьорът се насочи предимно към независими продукции и филми на утвърдени режисьори. Сред тях са „Добри времена“ на братята Сафди, „Фарът“ на Робърт Егърс и „Мики 17“ на Пон Джун-хо. По-рано тази година той получи възторжени отзиви и за превъплъщението си в отрицателен персонаж във филма „Одисея“ на Кристофър Нолан.

Снимка: gettyimages

Изборът на новия Джеймс Бонд идва в ключов момент за бъдещето на поредицата. През 2022 г. Amazon придоби дългогодишното студио зад филмите за агент 007 - MGM, за 8,5 милиарда долара. След продължителни преговори за бъдещето на франчайза продуцентите Барбара Броколи и Майкъл Г. Уилсън се отказаха от творческия контрол върху поредицата през 2025 г.

Все още неозаглавеният 26-и филм за Джеймс Бонд ще бъде първият от началото на поредицата през 1962 г. с „Доктор Но“, в който представител на семейство Броколи няма лично да избере актьора за ролята на легендарния таен агент.

Изборът на новия Джеймс Бонд беше поверен на продуцентите Ейми Паскал - бивша ръководителка на Sony Pictures и продуцент на филмите за „Спайдърмен“, и Дейвид Хейман, който стои зад поредиците „Хари Потър“ и „Падингтън“. За написването на сценария беше привлечен Стивън Найт, известен с работата си по „Остри козирки“ и „Лок“.

Още преди Даниел Крейг да се оттегли от ролята, слуховете за неговия наследник не спираха. В продължение на години се обсъждаше кой ще последва стъпките на Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниел Крейг. Идрис Елба например прекара голяма част от кариерата си в опити да отклонява въпросите и спекулациите за евентуалното си превъплъщение в агент 007.

Филмовата поредица за Джеймс Бонд никога не е забавяла темпото си за толкова дълго време. Предстоящият 26-и филм обаче ще сложи край на най-продължителното отсъствие на легендарния таен агент от големия екран.

Филмите за Джеймс Бонд са донесли над 7 милиарда долара приходи от продажбата на билети в световен мащаб. Само „Смъртта може да почака“ е спечелил 774 милиона долара през 2021 г.

Въпреки че някои от актьорите, превъплътили се в Джеймс Бонд, впоследствие започват да възприемат ролята като тежко бреме, за Даниел Крейг тя се превръща в трамплин към световната слава. Британският актьор не беше особено популярен преди избора си за агент 007, а тогава дори стана обект на подигравки, тъй като беше първият „русоляв Бонд“ в историята на поредицата.