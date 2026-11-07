От теленовели, с които израснаха цели поколения до глобална индустрия за милиарди. Какво се крие отвъд известните драматични телевизионни сериали? В „Темата на NOVA” Десислава Жаблянова и операторът Мартин Ангелов ще върнат лентата десетилетия назад към едни от най-обичаните актьори и техните телевизионни образи.

В края на 90-те години латиносериалите буквално заливат пазара в Европа и у нас. За поколения български зрители всичко сякаш започва с една жена – Касандра.

Историята на Касандра и Луис Давид превръща Корайма Торес и Освалдо Риос в звезди далеч отвъд Венецуела, а при посещенията им у нас българската публика ги посреща като истински идоли.