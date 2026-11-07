-
„Киномания 2026”: „Див кон девет” открива фестивала, кои са останалите акценти
-
Кинокритик разкри кои са най-очакваните филми тази есен
-
„Хроники на неудобната истина“ разказва за последиците от Чернобил и премълчаната информация в България
-
Класическите истории се завръщат в киното
-
Седмото издание на Sofia DocuMental започва на 24 септември
-
Венеция отличи жена режисьор: „Непозната жена“ спечели голямата награда
От теленовели, с които израснаха цели поколения до глобална индустрия за милиарди. Какво се крие отвъд известните драматични телевизионни сериали? В „Темата на NOVA” Десислава Жаблянова и операторът Мартин Ангелов ще върнат лентата десетилетия назад към едни от най-обичаните актьори и техните телевизионни образи.
В края на 90-те години латиносериалите буквално заливат пазара в Европа и у нас. За поколения български зрители всичко сякаш започва с една жена – Касандра.
Историята на Касандра и Луис Давид превръща Корайма Торес и Освалдо Риос в звезди далеч отвъд Венецуела, а при посещенията им у нас българската публика ги посреща като истински идоли.