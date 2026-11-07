Снимка: iStock
-
Работодатели и синдикати с различни оценки за Бюджет 2027
-
„Ревизия“: Касапница на борсите: Дойде ли началото на края за AI балона?
-
Доц. Щерьо Ножаров: Заложеният икономически растеж от 2,5% в бюджета за 2027 г. е оптимистичен
-
Здравко Марков: Бюджет 2027 е дисциплина, социален и икономически растеж
-
Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“
-
Властта представя бюджета за 2027 г.: Какви са очакванията на икономистите
Поскъпването на природния газ неприятно изненада производителите на зеленчуци, които този сезон вече са заложили продукция в оранжериите си и са планирали да ги отопляват през зимните месеци само на газ. Някои от тях сега спешно търсят варианти да преминат на други енергоизточници. Това обаче е почти невъзможно за тези, които вече са изградили системи за отопление само на газ. За това оранжерийните производители признават, че единственото им спасение е да коригират цените нагоре. Като очакванията им са цените на доматите и краставиците да скочи с около 30 %.
Край пазарджишкото село Ветрен дол Огнян Златев отглежда 30 декара домати и 15 декара краставици в оранжерии. Отоплява ги изцяло на газ. Той споделя, че цената на продукцията му ще скочи и няма да бъде продадена. Производителят признава, че в момента е късно да премине на друг вид отопление. Не може да изкорени реколтата и да затвори оранжериите, тъй като е наел на работа 40 служители. Той пита кой ще се погрижи за семействата на тези хора и как ще се прехранват, ако затвори.
Основният му разход в производството е отоплението, което формира около 50% от крайната себестойност на доматите. След като калкулира в цената повишението на газта, изчислява, че стоката му ще поскъпне поне с 30 %.
От Асоциацията на оранжерийните производители у нас обясняват, че завишението на газта е двойно спрямо миналата година. Цената, на която са я купували от "Булгаргаз" миналата зима е била 82 лева за мегаватчас.
Председател на БАПОП Марин Генуров казва: "За съжаление цената, която обяви КЕВР от 1 ноември от 58 евро, е субсидираната цена за топлофикациите. Оранжериите ползват свободно договорена цена, която е 85 евро на мегаватчас, без ДДС. Така че сами може да си направите сметка за какви големи разходи става въпрос".
Затова поискаха компенсации от държавата. "В крайна сметка, ако искаме да имаме българско производство, тук вече е ролята на държавата - да намери вариант как да подпомогне част от завишените разходи. За съжаление оранжерийните производители, които използват природен газ и пелети за своето отопление, не са включени в тази т.нар „иранска помощ“, тъй като там се компенсира част от акциза за газьола или дизела", казва още Генуров.
За това и оранжерийните производители сега имат и конкретно предложение към държавата относно акциза на газта.
"Както отпада в други браншове, така да отпадне и при нас", предлага Златев.
Браншът е на мнение, че свитото производство няма да доведе до недостиг на пазара, защото се увеличи вносът, който ще диктува цените у нас.
Повече гледайте във видеото.