Поскъпването на природния газ неприятно изненада производителите на зеленчуци, които този сезон вече са заложили продукция в оранжериите си и са планирали да ги отопляват през зимните месеци само на газ. Някои от тях сега спешно търсят варианти да преминат на други енергоизточници. Това обаче е почти невъзможно за тези, които вече са изградили системи за отопление само на газ. За това оранжерийните производители признават, че единственото им спасение е да коригират цените нагоре. Като очакванията им са цените на доматите и краставиците да скочи с около 30 %.

Край пазарджишкото село Ветрен дол Огнян Златев отглежда 30 декара домати и 15 декара краставици в оранжерии. Отоплява ги изцяло на газ. Той споделя, че цената на продукцията му ще скочи и няма да бъде продадена. Производителят признава, че в момента е късно да премине на друг вид отопление. Не може да изкорени реколтата и да затвори оранжериите, тъй като е наел на работа 40 служители. Той пита кой ще се погрижи за семействата на тези хора и как ще се прехранват, ако затвори.

Основният му разход в производството е отоплението, което формира около 50% от крайната себестойност на доматите. След като калкулира в цената повишението на газта, изчислява, че стоката му ще поскъпне поне с 30 %.



От Асоциацията на оранжерийните производители у нас обясняват, че завишението на газта е двойно спрямо миналата година. Цената, на която са я купували от "Булгаргаз" миналата зима е била 82 лева за мегаватчас.



Председател на БАПОП Марин Генуров казва: "За съжаление цената, която обяви КЕВР от 1 ноември от 58 евро, е субсидираната цена за топлофикациите. Оранжериите ползват свободно договорена цена, която е 85 евро на мегаватчас, без ДДС. Така че сами може да си направите сметка за какви големи разходи става въпрос".

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Затова поискаха компенсации от държавата. "В крайна сметка, ако искаме да имаме българско производство, тук вече е ролята на държавата - да намери вариант как да подпомогне част от завишените разходи. За съжаление оранжерийните производители, които използват природен газ и пелети за своето отопление, не са включени в тази т.нар „иранска помощ“, тъй като там се компенсира част от акциза за газьола или дизела", казва още Генуров.



За това и оранжерийните производители сега имат и конкретно предложение към държавата относно акциза на газта.



"Както отпада в други браншове, така да отпадне и при нас", предлага Златев.



Браншът е на мнение, че свитото производство няма да доведе до недостиг на пазара, защото се увеличи вносът, който ще диктува цените у нас.

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