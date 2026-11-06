Комисията за защита на потребителите подготвя план за промени в ценообразуването на лекарствата без рецепта и хранителните добавки. Това обяви председателят ѝ Мая Манолова. По думите ѝ при лекарствата без рецепта в момента липсва достатъчно ясна рамка, а при хранителните добавки има съмнения за сериозни злоупотреби с цените.

Председателят на КЗП коментира и проверките на търговските вериги. Комисията настоява българските потребители да получават условия, сравними с тези в Германия, включително цени на основните хранителни продукти с между 15 и 25% по-ниски стойности. Сред тях са млякото, яйцата, маслото, олиото, сиренето, кашкавалът, хлябът, брашното и оризът.

КЗП започва и ускорено разглеждане на жалби срещу нелоялни практики на мобилните оператори.

"КЗП има нужда от допълнителни експерти. В момента числеността на Комисията е с около 10 души по-малка спрямо 2005 г., въпреки че работата ѝ обхваща няколко закона и наредби", подчерта Манолова.

Тя уточни, че все още не се е запознала с параметрите на бюджета за следващата година.