Европейската комисия започна преговори с шестте партньорки от Западните Балкани за включването им в европейската схема „Роуминг като у дома“, която ще позволи на гражданите да използват мобилни услуги в ЕС без допълнителни такси.

Преговорите обхващат Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Инициативата беше обявена от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в региона през октомври.

След присъединяването към схемата гражданите на Западните Балкани ще могат да провеждат телефонни разговори, да изпращат SMS съобщения и да използват мобилен интернет в държавите от ЕС по условията на националните си абонаментни планове. Същите правила ще важат и за европейските граждани, пътуващи в региона.

За разширяването на схемата е необходимо сключване на споразумения с всяка от страните и пълно привеждане на националното им законодателство в съответствие с правилата на ЕС за роуминг. След това Европейската комисия ще поиска от Съвета на ЕС да одобри включването им в общата система.

Съветът на ЕС даде зелена светлина за започване на преговорите през юни 2026 г. От ЕК не посочват срок за приключване на преговорите и конкретна дата, от която премахването на допълнителните такси ще влезе в сила. Очаква се бъдещите споразумения да бъдат обвързани със съществуващите споразумения за стабилизиране и асоцииране между ЕС и страните от региона.

Редактор: Цвета Лазаркова