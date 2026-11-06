Над 400 пратки с наркотични вещества са задържани при специализирана акция на митническите служители на 3 ноември. Дрогата е открита в склад на куриерска фирма. Впоследствие са открити още 250 пратки, в които е имало опасни вейпове, бонбони и близалки с дрога. Проверките са част от така наречената операция „Хидра“, която се извършва от месец май насам.

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов каза в ефира на „Твоя т ден”, че целта на операцията е контрол на пратките, които пристигат от Европейския съюз по т.нар. шенгенски коридори и чрез електронната търговия.

„Установи се, че основна част от трафикирането на наркотични вещества, насочено предимно към тийнейджъри и деца, се осъществява точно чрез този тип пратки. Направихме няколко срещи с куриерските компании. Голяма част от тях се отзоваха, като ни предоставят информация за всеки, който изпраща различни видове пратки”, каза той.

За последните няколко месеца са задржани повече от 5500 пратки с наркотични вещества. 99% от тях съдържат бонбони, близалки и вейпове. Пакетите идват от различни държави от ЕС – Чехия, Германия, Нидерландия и др.

Бакалов обясни още, че за последните няколко месеца властите са идентифицирали повече от 15 различни нови вещества от групата на полусинтетичните и синтетичните канабиноиди, които навлизат както за употреба в Европейския съюз, така и у нас.

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Бакалов заяви, че се работи върху свалянето на сайтовете, които предлагат съответните наркотични вещества. Той допълни, че това е труден процес, тъй като въпросните сайтове са хоствани предимно в други държави в Европейския съюз.