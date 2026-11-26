Руските власти арестуваха генерал-полковник Юрий Грехов, заместник-главнокомандващ на Въздушнокосмическите сили на Русия по въоръжението, по подозрения в корупция,предаде БТА. Военен съд е постановил той да остане в ареста.

В базата данни на руската правосъдна система не се посочва какви обвинения са му повдигнати. Бизнес изданията „Комерсант“ и РБК обаче съобщават за разследване за корупция. 64-годишният генерал отрича подозренията.

Грехов е бивш главнокомандващ на Силите за противовъздушна и противоракетна отбрана на Русия. На последната си длъжност е отговарял за снабдяването на военната авиация, системите за противовъздушна отбрана и други военни звена.

Арестът му идва на фона на критики за пропуски в руската противовъздушна отбрана, включително след украинския удар по Кримския мост. Няколко влиятелни руски военни блогъри свързаха задържането с поредица от неуспехи в защитата на стратегически обекти. Според блога „Файтърбомър“ за обяснения е бил привикан и друг заместник-главнокомандващ на Въздушнокосмическите сили.

От началото на войната в Украйна руските власти започнаха редица разследвания за корупция срещу висши военни. Част от тях завършиха с тежки присъди и дългогодишен затвор.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не разполага с информация за ареста на Грехов. „За съжаление, не разполагам с информация по тази тема“, посочи той пред журналисти.