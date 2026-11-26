Недоволство сред шофьорите заради ремонта на пътя „София – Перник“. Те се оплакаха от поставените колчета между разклона за село и гара Владая, които разделят лентите за движение. Хората настояха те да бъдат премахнати на местата, където маркировката е прекъсната и реално позволява изпреварване. Отсечката все още не е отворена за движение.

„Тези колчета биха компрометирали поставения асфалт. При първата зима, която ни предстои, пробитите дупки ще се напълнят с вода, а тя ще стане на лед“, обясни Руслана Петрова.



Руслана е подготвила петиция за премахването на колчетата. Недоумява и защо те са поставени върху прекъсната линия, която позволява престрояването.

Като парадокс определи ситуацията и автоинструкторът Андрей Попов.

„А какво се случва, ако имаме автомобил със специален режим на движение – линейка, пожарна, полиция, които трябва бързо да минат през този участък. Ами ако стане катастрофа, блокира се цяла една лента“, твърди той.

В позицията на Пътната агенция се съобщава, че проектът е съгласуван със СДВР. Допълват, че колчетата са поставени като превантивна мярка срещу катастрофи. По думите на регионалния министър целта им е да намали скоростта в участъка.



„Само асфалтът няма да спре катастрофите. По-добре е да ни упрекват за колчетата, отколкото да гледаме катастрофи по телевизията“, заяви регионалният министър Иван Шишков.

Според местните има и друг проблем – разположена на пътя пешеходна пътека, която свършвала в нищото.

„Имайки предвид, че тези ограничители намаляват средната скорост, автомобилите там няма да се движат така, че да не могат да спрат при пресичане на пешеходец. Но все пак по-устойчиво решение би било да има надлез“, Андрей Попов.



