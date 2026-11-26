Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си постави като основен приоритет създаването на условия за започване на строителството на дългоочакваните автомагистрали в България през следващите години. Това стана ясно при представянето на проектобюджета на ведомството за 2027 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

По думите му бюджетът традиционно предизвиква сериозен обществен и политически интерес. В представените параметри е заложено намаляване на числения състав на структурите към МРРБ с 452 души. От тях 413 са в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), а 39 – в централната администрация на министерството.

Допълнително 200 служители на АПИ предстои да бъдат пренасочени към нова структура, която ще бъде създадена с цел подобряване на пътната безопасност. Шишков уточни, че тези служители не са включени в посоченото намаление.

„Както искате може да ги смятате – дали са 452 или 652, но 200 души ще бъдат транслирани в новата структура“, обясни той.

Не се предвижда съкращаване на персонала в Дирекцията за национален строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Според Шишков запазването на числения състав в тези институции е необходимо заради задачите, които стоят пред тях.

По думите му една от основните задачи на ДНСК ще бъде противодействието на незаконното строителство и установените през годините порочни практики.

„В България наистина се получи епидемия на незаконното строителство. Не може да си го позволим. Ние първо трябва да се преборим с тези лоши практики, които са наслоени вече в последните 20 години”. Иван Шишков

По отношение на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Шишков акцентира върху необходимостта от подобряване на административното обслужване и поддържането на актуална кадастрална информация.

По темата

„Знаете много добре, че там също трябва да се подобри изключително много и качеството на обслужването. И, разбира се, кадастърът в България да бъде актуален. Има много какво да се желае. На много места обаче и кметове се оплакват от проблеми с кадастъра, така че там също ни чака много работа. И няма как да си позволим да намалим числения състав на Агенцията по кадастъра“, заяви Шишков.

Бюджетът на МРРБ нараства с 14%

По отношение на финансовите параметри министърът посочи, че според разчетите на Министерството на финансите за МРРБ са предвидени 832 млн. евро приходи и 377 млн. евро допълнителни трансфери. Агенция „Пътна инфраструктура“ е с най-голям бюджет сред структурите на министерството, като средствата за нея са почти 1,1 милиарда. Шишков уточни, че това се дължи на необходимостта от инвестиции в пътната инфраструктура, а не на разходи за възнаграждения.

„Агенция „Пътна инфраструктура“ е на рекордно ниво, не защото ще даваме големи заплати, а защото, разбира се, има да се инвестира в пътната инфраструктура“, заяви той.

Министърът посочи още, че в бюджета са заложени увеличени средства за текущи ремонти, които възлизат на 109 млн.

Той припомни, че в средата на миналата година са били увеличени тол таксите, като допълни, че се обсъжда възможността за разширяване на пътната мрежа, за която се събират такива.

Три пъти повече средства за инвестиции във водния сектор

Шишков обърна внимание и на инвестициите във водния сектор, за които в проектобюджета за 2027 г. са предвидени 45 милиона евро. По думите му сумата е три пъти по-голяма в сравнение с бюджета за 2026 г., като средствата са разпределени почти поравно между строителство и проектиране. Той посочи, че сред основните проблеми, които са били поставени по време на срещите в различните региони на страната, са качеството на водата и осигуряването на трайно водоснабдяване в населените места.

„Един от основните проблеми в България е качеството на водата и това да осигурим наистина трайно водоснабдяване в огромна част от населените места на България. Това, разбира се, минава през инвестиции във водния сектор. Това и ще направим“, заяви Шишков.

Министърът подчерта, че наред със строителството ще се инвестира и в проектиране, тъй като за голяма част от остарялата водопроводна инфраструктура липсват готови проекти.

„Едно от основните пера, в които ще инвестираме, е и проектирането, защото имаме да сменяме много довеждащи водопроводи. Имаме изключителни проблеми с това, че нямаме и проекти за цялата тази остаряла инфраструктура“, обясни той.

Като пример Шишков посочи довеждащия водопровод за Плевен, който по думите му е на повече от 50 години и по него се губят значителни количества вода.

Той допълни, че инвестициите във ВиК сектора трябва да бъдат планирани така, че подобряването на инфраструктурата да не води до допълнително поскъпване на водата.

По време на брифинга той заяви, че агенция „Пътна инфраструктура“ е натрупала ангажименти за повече от 6 млрд. лева в периода от 2019 г. насам, като подчерта, че данните са от одит на Сметната палата, а не от анализ на Министерството на регионалното развитие.

Той припомни, че още от 2021 г. многократно е поставял въпросите за начина, по който се изразходват публичните средства, как се строят пътищата и какво се е случвало в Агенция „Пътна инфраструктура“ през годините.

По думите му проблемите имат много по-дълга история и могат да бъдат проследени още от 2018–2019 г.