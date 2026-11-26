Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха Русия да се въздържа от действия, които биха могли да доведат до разширяване на войната в Украйна. Двамата настояха за възможно най-бързо постигане на мирно разрешение на конфликта в съвместно изявление, разпространено от Белия дом след срещата им на 25 ноември.

Разговорите се проведоха при закрити врата в частната резиденция на американския президент „Мар-а-Лаго“ в Палм Бийч, Флорида. Двамата лидери подчертаха необходимостта Москва да избягва действия, които умишлено или неволно биха разширили мащабите на военния конфликт.

Освен войната в Украйна сред основните теми на срещата е бил и конфликтът в Иран. В съвместното изявление обаче не се посочват подробности за обсъжданията по този въпрос.

Тръмп и Рюте направиха равносметка и на постигнатото по време на срещите на върха на НАТО в Хага и Анкара. Двамата обсъдиха необходимостта от допълнително увеличаване на разходите за отбрана и инвестициите във военно-промишления сектор както в Съединените щати, така и в останалите държави от Алианса.

В официалното съобщение, публикувано и на сайта на НАТО, срещата е определена като изключително ползотворна, а постигнатите договорености на предходните форуми на Алианса – като исторически по своя мащаб.

Срещата във Флорида се проведе на фона на реакциите след разговорите на Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин в Китай през миналата седмица. Тогава американският държавен глава нарече Путин свой приятел - определение, предизвикало критики от страна на украинския президент Володимир Зеленски.

В интервю за Fox News Марк Рюте защити дипломатическия подход на Тръмп, като обясни, че американският президент проверява доколко руският лидер действително е готов да седне на масата за преговори. Генералният секретар на НАТО настоя натискът върху Москва да бъде запазен.

Рюте подчерта също, че независимо дали войната ще приключи с мирно споразумение или с дългосрочно прекратяване на огъня, Украйна трябва да получи гаранции за сигурността си. Дотогава, според него, Киев трябва да разполага с необходимите ресурси, за да продължи да се защитава. Европейските държави продължават да настояват да бъдат включени в предварителните разговори за прекратяване на войната, в които досега участват Украйна, Русия и Съединените щати. Междувременно се очаква през следващите седмици американският министър на отбраната Пийт Хегсет да представи резултатите от прегледа на военното присъствие на САЩ в Европа.