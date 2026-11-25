Ударно гласуване и на трите бюджета за догодина на първо четене в парламента. Депутатите приеха план-сметката за догодина. Преди това те гласуваха бюджетите на Здравната каса и на НОИ. Припомняме, че гласуването се случва на фона на обявени санкции от Европейската комисия заради прекомерния дефицит.

Точно преди да започнат разискванията по държавния бюджет обаче, излезе и становището на Европейската централна банка.

Финансовият министър представи бюджета си пред парламента с ясното съзнание, че процедурата по свръхдефицит създава сериозни ограничения. Но с увереност, че посоката е правилна.

„Работим в условия на процедура по прекомерен дефицит. Това са обективни ограничения, които не можем да пренебрегнем, нито да заобиколим с политически пожелания“, заяви Гълъб Донев.

„На една част от нас много се харесва метафората на премиера за камиона с отказали спирачки. Нали знаете какво се случва в тази ситуация? Глобяват те. За да освежа паметта ви, в основата на настоящите финансови дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одита на Сметната палата. Тези действия заложиха тежките структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление“, добави той.

Да, но не съвсем казаха от опозицията. Към процедурата по свръхдефицит сега добавяме и негативното становище на ЕЦБ, че данък свръхпечалба от банките няма да може да се събере. Тоест по-малко приходи.

„Проектът ви за бюджет не става. Не го казвам само аз. Каза ви го вчера Европейската комисия. Каза ви го току-що и Европейската централна банка. ЕЦБ ви казва защо банките, даже и да наложите заема, всъщност няма да го платят. И няма да ви се случат приходите. Но вие явно сте твърдо решен да съсипете българската икономика“, коментира Асен Василев от ПП.

„Те са издавали такова бланкетно становище със същите предупреждения на всички други държави, които досега са налагали данък върху свръхпечалбите на банките. По отношение на това дали ще бъде събран данъкът, господин Василев казва: „Няма да бъде събран.“ Европейската комисия очевидно счита, че ще бъде събран“, заяви Константин Проданов от „Прогресивна България“.

Потенциалната глоба от 25 милиона евро обаче не била по вина на бюджет 2026, а на всички предишни бюджети от последните 5 години.

„Имам чувството, че вие никога не сте били тук или поне последните 5 години ви е нямало. В един момент излизате и започвате да критикувате „Прогресивна България“, която управлява от 5 месеца“, посочи Тодор Джиков от „Прогресивна България“.

„Каза ли премиерът преди девет дни: „Не се оправдавайте повече с миналото“? Каза или не каза премиерът? Днес какво правите в тази пленарна зала?“, попита Йордан Иванов от ДБ.

„Ще ви пусна думите на премиера: „Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните.“ Май нещо не сложихте край“, заяви Асен Василев.

План-сметката на НЗОК

Основният въпрос в разискванията по план-сметката на НЗОК беше има ли достатъчно пари за профилактика? Увеличението по това перо е около 25%, а за болничната помощ - около 9%. Но това, което изтъкват от опозицията, е, че сумарно отново парите за клинични пътеки доста надхвърлят тези за профилактичната помощ.

„Общо ръстът в процентно съотношение за извънболнична медицинска помощ е 29,5%. Логиката за повече превенция и профилактика с цел намаляване на бремето на болестта е неоспорима”, каза Катя Ивкова.

Но никой не ѝ повярва и дебатът тръгна в тази посока: „Пак ще чакаме хората да се разболеят, за да вземат болниците пари за хоспитализация от касата“.

„Виждаме, че отново парите за болниците са повече”, каза заяви Лъчезар Иванов от ГЕРБ.

„Да, виждаме първи стъпки, но дали те са достатъчни? Според нас, за съжаление, за поредна година не се предвиждат реформи или поне сериозни реформи”, каза Джевдет Чакъров от ДПС.

Друг проблем – пак нямало заложени пари за младите лекари, а само приказки, че такива ще има. И въпреки че увеличението на парите за профилактика е най-голямо, това всъщност нямало никакво значение.

„От тези нови 100 евро, които получаваме, 40 отиват в болниците, 25 отиват за лекарства. А за това, което се изтъкваше за профилактика, за личния лекар, за специалистите в извънболничната помощ и за изследвания, взети заедно, остават едва 14 евро. Системата пак казва на всеки един от нас: „Елате, когато се разболеете тежко и трябва да ви вкараме в болница“, вместо: „Идвайте навреме“, каза Александър Симидчиев от „Демократична България”.

„Министерството на здравеопазването и управляващите използват две, мекият начин да ги нарека е манипулации, точният начин да ги нарека е лъжи. Първата от тях е, че има приоритет върху превенцията и профилактиката”, каза Николай Денков от „Продължаваме промяната”.

Общото мнение, което се забелязва сред опозицията – бюджетът на Здравната каса просто е нефункционален.

„Всяка година от 5 години насам ние от „Възраждане“ виждаме едно и също нещо – един милиард лева повече е в касата и нищо различно”, каза Георги Георгиев от „Възраждане”.

Бюджетът на Държавното общественото осигуряване

От трите бюджета този на общественото осигуряване е най-консенсусен. Социалният министър посочи като голям плюс това, че дотациите от държавата към НОИ са по-малко от тези в бюджета за 2026 година.

„През 2027 г. приходите и получените трансфери в бюджета на ДОО достигат 16 милиарда и 527 милиона евро. Разходите ще бъдат в съпоставим размер. За пенсии са предвидени 14 милиарда и 668 милиона евро”, заяви Наталия Ефремова.

Но критики, че политиката на бюджетиране е сгрешена отново имаше. „Очаквахме промени, които да водят до по-справедливо разпределение на обществения ресурс. Точно такава посока не откриваме в предложения законопроект”, коментира Илиана Жекова от ГЕРБ.

Както и че увеличението на пенсиите по швейцарското правило ще дойде късно и няма да е достатъчно. „Увеличената сума ще се получава през втората половина на годината. Това е важно, защото човек плаща за лекарства, храна и отопление през всичките 12 месеца. За човек с ниска пенсия решаващо е колко са поскъпнали точно стоките и услугите”, каза Айтен Сабри от ДПС.

Опозицията поиска и 100% от майчинството да се получава, когато майките се върнат на работа. Нещо, което в бюджета не е записано на този етап.

„Минете през всичките години, когато сме предлагали тази мярка, и обяснете, че желание има, решение има. Няма 121 депутати в тази зала, които да натиснат копчето“, коментира лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

Стигна се дори и до пенсионната реформа с мултифондовата система към втория стълб, която влиза в сила от догодина. „Ще се продължава ли да си хвърлят едни 2 милиарда на частните пенсионни дружества, които явно с времето няма да могат да покрият дори инфлационните процеси в държавата“, коментира Георги Георгиев от „Възраждане”.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова добави при представянето на проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г., който беше приет на първо гласуване от Народното събрание, че една от най-важните инвестиции в бъдещето на България е подкрепата за семействата с деца. По думите ѝ този бюджет осигурява подкрепа за тях, за пенсионерите и за хората, които временно са останали извън пазара на труда и стимулира работещите хора.

„Предлагаме обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да се увеличи от 398,81 на 450 евро. Същият размер ще получават и бащите или осиновителите, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Родителите, които се връщат на работа, без да използват докрай двугодишния период на отпуска, ще получават 75% от обезщетението, а не както досега 50%“, коментира министър Ефремова.

За хората, които временно са излезли от пазара на труда, е предвидено увеличаване на минималния и максималния размер на дневното обезщетение за безработица, с което се постига по-добра обвързаност между принос - права. „Целта на правителството не е да стимулира хората да разчитат дълго време на обезщетения, а да им помогне в преходния период към следващото работно място“, обясни Наталия Ефремова.

Тя отбеляза, че с увеличението на минималния и максималния осигурителен доход, както и на минималните осигурителни прагове по икономически дейности, които се вдигат средно с 6.4%, не само се увеличават приходите в осигурителната система. „Това създава предпоставки за по-високи осигурителни плащания на хората“, каза министърът.

Ефремова допълни, че стимулирането на работещите хора е един от най-важните принципи на бюджета. „Той стимулира изсветляването на доходите. Това се вижда и в данъчните облекчения, от които ще могат да се възползват хората, работещи на светло и деклариращи реалните си доходи“, заяви Ефремова.

Министърът обърна внимание и на подкрепата за пенсионерите. Бюджетът предвижда от 1 юли 2027 г. пенсиите за трудова дейност да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. Очакваният ръст е между 7 и 8%, което е два пъти над прогнозната инфлация. За първи път по него се индексира и максималната пенсия. „На практика, през 2027 г. нито една група пенсионери няма да остане извън това увеличение. Трудът и осигурителният принос трябва да имат значение“, каза Ефремова.

Министър Ефремова беше категорична, че България няма друг път към развитие на стабилни и публични финанси, устойчив бюджет на държавното обществено осигуряване и адекватни пенсии и обезщетения, освен чрез по-висока добавена стойност на труда, доходи на светло и достойно заплащане. „Не можем да компенсираме структурните проблеми на осигурителната система единствено с трансфери от държавния бюджет. Трябва да разширяваме осигурителната база. Да създаваме повече качествени работни места. Да насърчаваме по-високата производителност“, отбеляза тя.

Законопроекта за държавния бюджет за 2027 г.

Парламентът прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. със 126 гласа "за", 81 "против" и без въздържали се. Подкрепиха го единствено от "Прогресивна България", а останалите парламентарни групи гласуваха "против".

Министърът на финансите Гълъб Донев благодари за конструктивния диалог при обсъждането на държавния бюджет за 2027 г. Той благодари на мнозинството на "Прогресивна България", което подкрепя този бюджет. По думите му това е единственият възможен бюджет, който може да върне устойчивостта и предвидимостта във финансите на България.

Законопроектът за държавния бюджет за догодина е със заложен дефицит в размер на 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и дефицит от 4,2 на сто от БВП на начислена основа.

Предвижда се през следващата година да бъде поет нов дълг в размер до 8,6 млрд. евро, като се очаква размерът на общите задължения да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП в края на годината.

Сред предложените промени в проектобюджета са увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми, и увеличаване на общата годишна квота за ваучери за храна на 1,5 млрд. евро, въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 година.

Предвижда се и увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 година.

Предлага се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене равна на или по-голяма от 250 kW, като изцяло електрическите превозни средства са изключени от режима. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 60 000 евро за догодина.

В проекта на държавен бюджет са предвидени 30 млн. евро за стипендии за младите лекари, както и 50 млн. евро за изграждането на Националната детска болница.