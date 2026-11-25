Процедурата за прекомерен дефицит срещу България е резултат от финансовата политика на настоящото правителство, а не от действията на предишните управления. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание в отговор на думите на премиера Румен Радев от началото на заседанието на Министерския съвет.

Василев обвини министър-председателя, че се опитва да прехвърли отговорността за състоянието на публичните финанси върху предишните кабинети. Като аргумент той посочи ежегодните доклади на Европейската комисия за периода 2021-2025 г., в които по думите му не е имало основания за откриване на процедура за прекомерен дефицит.

„Ако прочетете това, което излезе вчера, там ясно се казва, че проблемът идва от това, че Бюджет 2026 не е направил достатъчно за свиване на дефицита, което, ако си спомняте, когато се разглеждаше бюджетът, ние казахме, че ще се случи“, заяви Василев.

Според него България е можела да избегне процедурата, ако правителството не беше предвидило допълнителни 1,5 млрд. евро за издръжка на администрацията. По думите му увеличението на тези разходи с 35% е сред причините за настоящата ситуация. Той посочи, че при по-ниски разходи и отчитане на дерогацията за военни разходи страната е можела да избегне започването на процедурата.

Лидерът на ПП отправи още по-сериозни критики към проектобюджета за следващата година, като предупреди, че заложените в него политики ще доведат до свиване на инвестициите и потреблението. „Бюджет 2027 е още по-лош, защото той удря фундамента на икономиката. Той удря инвестициите, удря потреблението и ще ни докара рецесия“, заяви Василев.

Според него проектът трябва да бъде изтеглен от Народното събрание и изцяло преработен в Министерството на финансите, тъй като недостатъците му не могат да бъдат отстранени между първо и второ четене. „Този бюджет е толкова лош, че няма как да бъде поправен в парламента. Трябва да бъде изваден, поправен в Министерството на финансите от друг финансов министър, защото господин Донев очевидно не се справя с тази задача“, подчерта лидерът на ПП.

На въпрос дали формацията настоява за оставката на финансовия министър Гълъб Донев, Василев припомни, че това искане е било отправено още преди месец. „Господин Радев е решил, че ще ползва Гълъб Донев докрай, докато не му свали правителството“, коментира той.

Попитан по какъв начин може да се стигне до падането на кабинета, Василев отговори, че към настоящия момент това може да направи единствено българският народ.

Според него икономическата политика на правителството води до постепенно обедняване на населението, тъй като цените продължават да растат, а възнагражденията в редица сектори остават замразени или се увеличават с темпове, по-ниски от инфлацията.

Василев постави под съмнение и реалистичността на икономическите прогнози, върху които е изготвен Бюджет 2027. По думите му вече се наблюдава сериозно свиване на строителството и инвестиционната активност. Той посочи, че разчетите за следващата година предвиждат частният сектор да направи с 3 млрд. евро повече инвестиции спрямо 2026 г., да внесе допълнителни 1,5 млрд. евро под формата на данъци и да увеличи разходите за възнаграждения на работниците с още около 3 млрд. евро. „Аз не виждам българският бизнес как ще го направи, при условие че в момента го товарят до счупване на гърба“, заяви председателят на ПП.

За предложението на Борисов за промени в Изборния кодекс

Асен Василев коментира и предложението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за законодателни промени, които да позволят на политическите партии да оттеглят номинираните от тях членове на общинските избирателни комисии. Повод за инициативата е решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев.

Василев припомни, че подобни изменения са били предлагани многократно в Народното събрание и са получавали подкрепата на „Продължаваме Промяната“, но не са събирали необходимото парламентарно мнозинство. Според него евентуалното приемане на такива промени сега зависи от позицията на управляващата формация „Прогресивна България“, която разполага със 131 депутати.