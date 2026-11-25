Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е направил всичко възможно, за да предотврати предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев. Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание той разкри, че Изпълнителната комисия на партията е взела изрично решение представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия да не подкрепят отстраняването му.

Борисов потвърди, че лично е разговарял с представители на партията във Варна и ги е предупредил за политическите последици от подобно решение. Той е уверил и самия Коцев, че ГЕРБ няма да подкрепи прекратяването на мандата му.

„Коцев ми е политически опонент, само че това е изборът на варненци. Кмет се сваля на избори, не от някакви чиновници, които, за съжаление, ние сме посочили. И тук говоря за всички партии“, категоричен беше лидерът на ГЕРБ.

Борисов предлага промени в Изборния кодекс

Заради действията на представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна Борисов предложи да бъдат предприети законодателни промени, които да дадат възможност на политическите сили да оттеглят членовете на избирателните комисии, номинирани от тях. Той призова за съвместна инициатива с лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

„Вместо само да се вайкаме, с колегата Асен Василев да съберем подписи, да внесем една промяна в закона, че тези членове на такива комисии могат да бъдат оттеглени от партиите, които са ги посочили“, заяви Борисов.

Той припомни, че вече е поискал оставките на представителите на ГЕРБ в комисията, но към момента искането му не е довело до резултат.

За бизнес интересите във Варна: Тези, които го избраха, сега успяха да го свалят

Попитан как си обяснява поведението на представителите на ГЕРБ и дали върху тях е бил оказан натиск, Борисов не даде категоричен отговор. Той обаче насочи вниманието към подкрепата, която Коцев е получил от местния бизнес по време на кметските избори през 2023 г.

Според лидера на ГЕРБ част от хората, които сега са сочени като фактори зад отстраняването на варненския кмет, преди три години са подкрепяли кандидатурата му. „Тези, които го избраха тогава, сега направиха многократни усилия и накрая успяха да го свалят“, заяви Борисов.

Той призна, че членовете на комисията излагат юридически аргументи в подкрепа на решението си, но подчерта, че партията категорично се е противопоставила на отстраняването на Коцев. Борисов отказа да коментира и евентуална роля на „Прогресивна България“ в случилото се във Варна, като заяви, че не е обвинител и може да говори единствено за действията на собствената си партия.

На въпрос за отношенията на ГЕРБ с варненския бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, Борисов припомни, че той е бил арестуван преди години. Лидерът на партията коментира и бившия депутат от ГЕРБ Славена Точева, като посочи, че тя отдавна не е част от партията.

ГЕРБ ще обяви решенията си в края на седмицата

Борисов обяви, че в петък или събота ще съобщи какви решения е взела партията във връзка с поведението на представителите ѝ в ОИК-Варна. Той отново подчерта, че нееднократно е давал категорични указания да не бъде подкрепяно прекратяването на кметския мандат на Коцев, но въпреки това те не са били изпълнени.

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че в случая не само неговите представители са гласували в разрез с последвалите публични позиции на партийните си ръководства.

За бюджетния дефицит: „Докато не се обърне колата, дотогава пътища много“

Борисов коментира и процедурата във връзка с прекомерния бюджетен дефицит на България. Той категорично отрече да е изпращал евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев при еврокомисаря Валдис Домбровскис, за да настоява за започването на подобна процедура срещу страната. Лидерът на ГЕРБ отхвърли и определението, че Европейската комисия заплашва България със санкции, като посочи, че става въпрос за редовна процедура.

Той отправи остри критики към финансовата политика на настоящото управление и предупреди за рисковете от увеличаване на държавния дълг. Според него последиците от бюджетните решения ще бъдат понесени от всички български граждани. „Няма как да злорадствам за това или да пращам някого, защото тези пари, които ще ни ги вземат, са и моите пари, както и вашите“, заяви Борисов.

Той припомни, че по време на управлението на ГЕРБ е настоявал за ограничаване на публичните разходи, поддържане на бюджетни излишъци и натрупване на финансови резерви. „Години наред, когато ви обяснявах, че трябва да имаме излишък и мазнинка, вие се подигравахте“, каза лидерът на ГЕРБ, като подчерта, че отговорността за финансовото състояние на страната не трябва да бъде прехвърляна върху европейските институции.