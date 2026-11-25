Има детски години, които ухаят на безгрижие. И други, в които мирисът на страха се запечатва завинаги. Има деца, които заспиват с приказки. И такива, които се крият от войната, докато светът около тях се разпада. Марджан Камали познава и двете страни на историите. Защото, когато войната между Иран и Ирак отнема спокойствието на детството ѝ, книгите ѝ подаряват нещо, което никоя граница и никоя бомба не могат да ѝ отнемат – убежище.

Родена в Турция, с родители иранци, израснала между държави, континенти и култури, тя прекарва живота си в търсене на място, което да нарече свой дом. Докато не открива, че понякога родината не е точка върху картата. Понякога е библиотека. Понякога е ароматът на сладолед с шафран и розова вода. Понякога е приятелство, прекъснато без сбогуване, което продължава да живее в сърцето десетилетия по-късно. Днес Марджан Камали е сред писателите, които превръщат големите трагедии на историята в дълбоко лични човешки съдби. В романите ѝ революциите не са просто дати, а разделени семейства. Войните не са статистика, а изгубено детство. А свободата не е абстрактно понятие, а право, което една майка е имала и което дъщеря ѝ може никога да не познае. В един свят, в който говорим за войни чрез карти, за революции чрез дати и за човешки трагедии чрез числа, авторът на бестселъри на New York Times Марджан Камали ни напомня за онова, което историята твърде често пропуска – хората.

Здравейте! За мен е истинска чест да се срещна с Вас, госпожо Камали! Много съм развълнувана и малко притеснена, но, разбира се, това е съвсем естествено. Когато срещаш писател, чиито книги си чел и чието творчество познаваш, вълнението е огромно. Мисля, че това е и една от най-важните цели на журналистиката – да разказваме истории чрез емоциите си.

Много Ви благодаря! Щастлива съм да се запознаем и се радвам, че успяхме да осъществим тази среща. Бяхте много търпелива през целия процес и наистина го оценявам. Във Ваша чест се опитах да облека цветовете на българското знаме.

О, да, виждам зеленото и червеното! Много сте мила. А ето, тук при мен е и Вашата книга. Българското ѝ издание е изключително красиво. Аз я завърших преди няколко седмици на един дъх. Книгата е прекрасна както отвън, така и отвътре. И сме много благодарни на издателство „Емас“, че българските читатели имат възможността да се докоснат до нея.

Много, много Ви благодаря!

А сега официално добре дошли в България, госпожо Камали! Родена сте в Турция, а детството Ви преминава между няколко държави и култури. Прекарвате и част от един от най-бурните периоди в историята на Иран в Техеран. Когато човек израства между толкова различни светове, къде всъщност се намира домът? Имаше ли момент, в който осъзнахте, че родината може да бъде нещо повече от географско място?

Да, наистина израснах в много различни държави. През живота си съм живяла в седем страни на пет континента.

Когато растеш, постоянно местейки се от едно място на друго, непрекъснато се опитваш да откриеш усещането за дом. И аз винаги съм го търсила. Но в крайна сметка, ако трябва да бъда честна, не открих дома си в определено място. Открих го в четенето и в книгите.

Където и да се намирахме, едно от първите неща, които майка ми правеше, беше да ни заведе в местната обществена библиотека. С времето именно библиотеките започнаха да се свързват за мен с усещането за дом. Книгите се превърнаха в моята опора и в мястото, където се чувствах спокойна, защитена и където знаех, че принадлежа.

Затова моето усещане за дом винаги е било свързано повече с книгите и библиотеките, отколкото с определена държава.

Но сте права, че бях в Иран през изключително важен период от неговата история – непосредствено след началото на войната между Иран и Ирак. Прекарах там първата година и половина от войната. Това оформи живота ми по много дълбок начин. Защото, когато преживееш война като дете, независимо дали го осъзнаваш, или не, тя оставя следа в теб.

Едно от нещата, на които войната ме научи, беше колко крехко е всичко, което приемаме за даденост в ежедневието си. Вие и аз в момента седим под покрив, заобиколени от стени. Още като малка осъзнах, че всичко това може да се срути. Защото по време на войната то действително се срутваше.

И това ме накара да бъда дълбоко благодарна за всеки ден, в който имам възможността да бъда жива. Но войната ме научи и на нещо друго – да ценя литературата. Тогава единственото нещо, което ми помагаше да избягам от действителността, да намеря отново опора и да се почувствам в безопасност, беше четенето.

Книгите на други автори ме пренасяха в друго време и на друго място. И аз започнах да изпитвам огромно уважение към силата на литературата.

Защото между писателя и читателя съществува много особена връзка. Чрез думите на писателя читателят може да пътува, да преживява, да скърби, да се смее.

Разказвали сте как по време на войната сте прекарвали нощите в мазе. И може би точно тогава се е родил големият писател.

Да, може да се каже и така. Защото именно тогава започнах много силно да желая да стана писател. Изпитвах толкова голяма благодарност към тези книги. Те ми помогнаха да се спася. И понеже имаха толкова огромно въздействие върху мен, започнах да мечтая един ден и аз да притежавам тази своеобразна суперсила – да разказвам истории, които могат да въздействат по същия начин на други хора. За мен това беше невероятно вдъхновяващо.

Когато семейството Ви напуска Техеран, сте едва на 10 години. Тогава се разделяте и с най-добрата си приятелка, без дори да имате възможност да се сбогувате. Години по-късно именно приятелството ще се превърне в емоционалното сърце на романа „Лъвиците на Техеран“. Има ли сбогувания от детството, с които никога не успяваме истински да се примирим, независимо колко години са минали?

Да, мисля, че има. Дружбите от детството могат да бъдат толкова дълбоки и толкова важни, че да променят живота ни. Понякога първото истински силно приятелство е и първият път, когато изграждаш толкова дълбока връзка с човек извън собственото си семейство. За мен отношенията с най-добрата ми приятелка в Иран бяха нещо, което ми носеше утеха и ми помагаше да запазя равновесие в един много труден период. Това беше непосредствено след революцията в Иран и през първите години на войната.

И макар аз да заминах за Америка, а приятелката ми да остана в Иран, връзката между нас се запази. Известно време си пишехме писма, но след няколко размени постепенно изгубихме контакт. Въпреки това, и до днес усещам, че част от човека, в когото съм се превърнала, е оформена от нея. Мисля, че влиянието на приятелствата от детството остава, дори когато самото приятелство приключи. А раздялата с приятел може да бъде изключително болезнена – почти колкото раздялата с романтичен партньор, а понякога - дори и повече.

Когато вече живеех в САЩ, след излизането на втората ми книга, работех върху третата. Тогава видях приятелката си в Instagram. Видях публикациите ѝ. Отново видях лицето ѝ. И не можех да се отърся от мисълта, че някога сме споделяли толкова много, а сега между нас сякаш имаше цели светове.

Живеехме съвсем различни животи. Но, разбира се, връзката помежду ни беше останала. Тя е невидима, но съществува. И точно това ме накара в крайна сметка да реша да напиша „Лъвиците на Техеран“. Исках да покажа колко устойчива може да бъде връзката, създадена от едно ранно приятелство. В случая с героините на книгата, макар да се оказват разделени и да живеят в различни държави, те все пак успяват отново да се намерят.

На персийски думата „шир зан“ означава „жена лъвица“ и описва жена с изключителна смелост, сила и решителност. Именно този израз дава заглавието на Вашия роман. Но коя според Вас е истинската лъвица?

Произнесохте го много добре – „шир зан“. Буквално означава „лъвица“. За мен беше прекрасно още докато растях да чувам, че на персийски всъщност имаме специална дума, с която наричаме тези смели, неудържими, дръзки жени. В собствения си живот съм срещала много лъвици.

Майка ми е лъвица. Много от жените в семейството ми са лъвици. Те са били мое вдъхновение. В книгата Хома е най-очевидната лъвица, защото не се страхува от нищо. Тя знае коя е още от съвсем ранна възраст. Има много силен морален компас. Тя е от онези хора, които много рано успяват да осъзнаят и разгърнат собствената си личност. Има и късмета да расте с прекрасни родители, които я подкрепят и искат да реализира потенциала си.

И, разбира се, тя е активистка. Затова Хома е очевидната лъвица. Но аз мисля, че и Ели е лъвица по свой собствен начин. На нея ѝ е необходимо малко повече време, за да открие себе си. Често е изпълнена с несигурност и съмнения в собствените си способности, както много жени.

И не е толкова открито борбена, колкото Хома. Но мисля, че и тя е лъвица, защото успява да преодолее част от несигурността си и някои не толкова добри черти от характера си – например ревността. Или поне се опитва. Освен това смятам, че е необходима огромна смелост, за да водиш един обикновен живот. А именно такъв живот в крайна сметка води Ели. И това също изисква ежедневна смелост..

Защо избрахте две толкова различни млади жени, за да разкажете историята на иранските жени? И коя от тях носи повече от Вас самата?

Мисля, че когато в един роман имаш две главни героини, е много интересно те да бъдат различни и да си противостоят като характери. Защото, ако са много сходни, особено в история за приятелство, имаш по-малко възможности за развитие на сюжета. Така че донякъде това беше чисто литературен избор – смятам, че контрастът прави историята за приятелство по-силна. Но мисля, че в мен има по малко и от двете. Първоначално смятах, че приличам повече на Ели – по-несигурната от двете, която определено не проявява толкова открито смелостта си. Но докато пишех книгата и през последните няколко години осъзнах, че съм по малко и от двете. И мисля, че повечето жени са едновременно Ели и Хома. Носим частица и от двете в себе си. Има дни, в които можем да бъдем много смели, когато амбицията и чувството ни за справедливост ни дават сили да се борим. А има и други дни, в които просто искаме да си останем вкъщи и някой като Хома да се погрижи за всичко.

Но аз нося и двете в себе си.

В книгата Ви един-единствен акт на предателство променя съдбите и на двете жени. Понякога хората, които обичаме най-силно, са и онези, които могат да ни наранят най-дълбоко. Има ли предателства, които времето може да ни помогне да разберем, но които никога не можем истински да оправдаем? И възможна ли е искрената прошка, когато последствията от една грешка не могат да бъдат поправени?

Това е прекрасен въпрос. Мисля, че истинската прошка е възможна, но тя зависи не толкова от самото предателство, колкото от човека, който е бил предаден.

В случая предателството е много тежко. Що се отнася до прошката, мисля, че всичко зависи от предадения човек. Хома може да прости. Защотo тя има много силен морален компас. Знае коя е и притежава щедър дух. Мисля, че ако самият ти не знаеш кой си и ако нямаш великодушие в себе си, не можеш да простиш. Но Хома може. И тя прощава на Ели по същество само защото Ели е нейна приятелка. Толкова е просто. И в много отношения, колкото по-щедро е сърцето ти, толкова по-прости стават нещата в живота. Разбира се, помага и това, че когато ѝ прощава, вече е минало много време. Но през годините е имала време да размисли и да излекува раните си.

Избирате Ели и Хома да бъдат родени през 1943 г., когато е родена и Вашата майка. Така животът им обхваща десетилетия, през които иранските жени първо придобиват повече свободи, а след революцията губят драматично много от тези права. Какво означава за едно поколение жени да гледа как дъщерите им губят свободи, които самите те вече са смятали за трудно извоювани и сигурни?

Много е трудно да бъдеш жена в Иран днес. Ако си на повече от 60 години, знаеш, че си израснала с права, които дъщерите или внучките ти вече нямат. Бих казала, че през последните няколко години, откакто книгата ми излезе, някои неща действително се промениха.

Така че засега – временно или, надявам се, трайно – задължителните правила за облеклото са малко по-свободни. Но отвъд начина на обличане има много по-дълбоки проблеми. Променени бяха законите за наследяването, за възрастта за сключване на брак, за развода и за родителските права.

И много от правата, за които поколението на майка ми се беше борило и които жените бяха извоювали през 50-те, 60-те и 70-те години, впоследствие бяха отнети в определена степен.

Но не всички. Правото на образование се е запазило през цялото време. И това е прекрасно. Така че ситуацията в Иран е много сложна. Но мисля, че тя ни показва нещо важно. Независимо от коя държава си и къде живееш, правата никога не са гарантирани завинаги. Може да си мислиш, че страната ти е достигнала определено равнище на защита на човешките права. Но тези права могат да бъдат отнети. И не мисля, че това може да се случи само в Иран или че се е случило единствено там. Смятам, съвсем искрено, че може да се случи навсякъде. Трябва да бъдем внимателни.

В романа Ви политическата история никога не остава само по страниците на учебниците. Тя влиза в домовете на хората и понякога променя изцяло съдбите на обикновените семейства. Вярвате ли, че най-голямата трагедия на историческите катаклизми не се крие в самите дати и събития, а в онова, което те отнемат от отделния човек – свободата сам да определя посоката на живота си?

Да, вярвам в това. Наистина. Когато четем учебници по история, когато Вие и аз сме били в училище и сме изучавали история, са ни преподавали датите. Казвали са ни колко дълго е продължила дадена война, кой е бил лидерът и кога той е бил сменен. Поне в моя случай това бяха неща, които трябваше да запомним наизуст, а след това ни изпитваха. Но тези факти и цифри не ни показват как войните и политическите лидери са повлияли на живота на хората. И мисля, че точно в това е красотата на художествената литература, на четенето и писането на романи.

Защото чрез тях можеш да покажеш как геополитическите събития променят човешките животи. Мога да Ви кажа, че в Иран е имало революция. Но само когато прочетете една история, можете да видите как това събитие е предизвикало толкова много последици, които продължават да се усещат и до днес. Последици, които са засегнали не само хората в самата държава, но и онези извън нея, в региона и по целия свят.

Можем да прочетем във вестника, че някъде се води война. Но не можем напълно да разберем безбройните ѝ последствия, докато не видим как тя засяга най-дребните неща от ежедневието на един човек. И мисля, че именно това може да ни даде четенето. То може да ни покаже на много по-дълбоко равнище многобройните последствия от геополитическите решения.

В книгите Ви Техеран е красив град, изпълнен с музика, семейни традиции и любов. Но за много хора по света Иран съществува предимно чрез новинарските заглавия за репресии, конфликти и политически кризи. За какво Ви боли най-много - за онова, което светът не знае или може би не успява да разбере за иранския народ?

Най-много ме боли за това, че за много хора по света Иран и неговият народ са представени по твърде обобщен начин – почти само в черно и бяло.

Сложността, нюансите и, честно казано, противоречията, които съществуват в страната, остават непознати. Както казахте, красотата, цветовете, жизнеността, радостта и сложността на живота там не са познати. Сякаш свеждаме всичко до нещо много опростено. „О, жените са потиснати. О, всичко е ужасно“. Но това не е цялата истина. Там се случва много повече. И винаги е било така. И аз се надявам чрез книгите си да успея да покажа поне малко от тази сложност.

Иран не е черно-бял. Той е изпълнен с ярки цветове, богатство и история. А когато една страна има толкова дълга история, това неизбежно влияе на ежедневието и на обществото по особен начин.

Имам чувството, че днес светът се съсредоточава върху последните 47 години от историята на Иран – откакто сегашното управление идва на власт. Но историята на страната е толкова дълга и повечето хора осъзнават колко древна е тя. И именно това им помага да продължават напред. Защото им дава перспектива. Кара ги да осъзнаят, че може би това е само един много, много, много кратък период в голямата историческа картина. И че и той ще отмине.

А каква е цената на смелостта в общество, в което дори един привидно обикновен личен избор може да се превърне в акт на съпротива?

Има много различни цени. Когато човешките права бъдат отнети или са поставени в толкова уязвимо положение, първата цена, за която се сещаме, е очевидната. Човек може да влезе в затвора или да бъде арестуван. Може да бъде наказан, глобен или подложен на физическо насилие. Това са цените, които се виждат. Но мисля, че има и друга цена.

И тя е постоянната тревожност. Едно е да бъдеш арестуван и да отидеш в затвора, защото знаеш, че си направил нещо, което противоречи на законите в страната. Но съвсем друго е непрекъснато да се тревожиш, да живееш в несигурност, страх и безпокойство. И мисля, че много държави, които не са непременно демократични, създават именно това усещане у населението си. А то е ужасно. Изтощава те. Влияе на духа ти, на психиката ти. И мисля, че може би точно това е и целта на правителствата, които го правят.

Какъв урок според Вас трябва да извлекат жените извън Иран от историята на иранските жени и от десетилетията им борба за права? И може ли свободата някога да бъде истински защитена, ако едно поколение започне да я приема за даденост?

Не, мисля, че не може. Смятам, че свободата в никоя държава, не само в Иран, не може просто да бъде приемана за даденост с очакването, че ще продължи да съществува завинаги. Наистина вярвам, че това е универсална истина. Не е нещо, което се отнася единствено до Иран или до държавите в този регион. Мисля, че навсякъде по света, включително в Съединените щати, свободата е крехка. Тя е нещо, което трябва да поддържаш, за което трябва да се бориш и което не бива да приемаш за даденост. Защото нещата могат да се променят в рамките на едно поколение. Или дори за по-малко време.

А що се отнася до това какво можем да научим от жените в Иран – това е урокът на целия ми живот. Имам чувството, че през целия си живот съм се учила от иранските жени. Защото съм имала щастието да бъда заобиколена от тях – докато растях, а и до днес. Но това, което можем да научим, е устойчивостта. Те трябва да бъдат такива. Налага им се. Но има и още нещо, което можем да научим от иранските жени и което според мен хората понякога не осъзнават. Това е чувството им за хумор. Не мога да Ви опиша как се шегуват жените, които познавам. Как успяват да ценят живота и да не приемат всичко прекалено сериозно именно защото познават болката – както в Иран, така и извън него.

Мисля, че можем да се научим от тях и на способността да оценяваме малките удоволствия и малките радости. Защото именно те ни помагат да продължаваме напред.

Живеете в САЩ, но продължавате да разказвате истории, чиито корени са в Иран. Как преживявате от разстояние събитията, които се случват в родината на семейството Ви? И при какви обстоятелства бихте се завърнали там един ден?

Не смятам, че мога да разкажа само историята на човек, който живее в Иран днес. Именно затова повечето ми истории – всъщност всички – се развиват едновременно в Съединените щати и в Иран.

Във всяка книга присъстват и двете места. Разказвам за хора, които живеят в Иран и след това може би емигрират в друга държава. Мисля, че мога да разкажа тази история. Животът ми, надявам се, да бъде дълъг и да мога отново да посетя Иран. Мисля, че това е изключително красива страна. И отново, както казах, много различна от представите, които хората имат за нея. Това е огромна земя с изключително богата история, която е много интересна, ако искаш да научиш повече за цивилизацията и за общата ни човешка история.

Искрено Ви пожелавам това да се случи. Сигурна съм, че бъдещето на Иран може да бъде светло и че един ден Вие, както и всички хора по света, които обичат Иран, ще можете да се завърнете там.

Да, абсолютно. Аз също.

В „Момичето от Техеран“ любовта е белязана от политическите събития в Иран през 1953 година. В Together Tea изследвате отношенията между поколенията и преживяването да живееш между различни култури. А в „Техеранските лъвици“ на преден план излизат женското приятелство и борбата за свобода. Когато погледнете тези три романа заедно, коя е голямата история, която се опитвате да разкажете през цялата си писателска кариера?

Ако погледнете трите книги заедно, разбира се, ще видите конкретните исторически периоди от XX век в Иран, които току-що споменахте. А след това и историите на героите, които по-късно се озовават в САЩ.

Това е историята, която се опитвам да разкажа. Но ако погледнете от още по-голяма височина, ако се отдалечите и видите цялата картина, всъщност и трите романа разказват една-единствена история. Темата и на трите може да се обобщи с едно изречение: Любовта надживява загубата. В Together Tea това е история за майка и дъщеря.

История за миграцията, в която преминаваме през революцията и войната между Иран и Ирак. Но в крайна сметка тя разказва как любовта надживява загубата на родина, загубата на идентичност, загубата на сигурност.

В „Момичето от Техеран“ става дума за първата любов. За онази истинска, чиста любов, която може да приключи и да не останеш с човека, когото си обичал. А в „Техеранските лъвици“, както вече говорихме, става дума за приятелството между две момичета, които по-късно стават жени. За многото десетилетия, през които са разделени, и за това как в крайна сметка пътищата им се разминават. Но любовта, която изпитват една към друга, надживява разрива в приятелството, предателството и всичко останало. Това е темата, към която се връщам всеки път.

В книгите Ви храната, познатите аромати и най-малките жестове от ежедневието често носят също толкова силен емоционален заряд, колкото и големите исторически събития. Как успявате да предадете вкуса на определено ястие или спомена за нечия кухня така, че читателите почти да ги усетят? Понякога именно тези неща съхраняват усещането ни за родина по-силно от който и да било учебник по история. Има ли аромат, който и днес може мигновено да Ви върне в Иран от Вашето детство?

О, разбира се! Храната е много силно свързана с паметта ни – чрез ароматите и вкусовете. Мисля, че когато се опитваш да представиш една култура, ако не включиш храната, губиш нещо много важно. Защото храната е неразделна част от това кои са хората и какво има значение за тях.

Не само какво ядат, но и как го ядат. Хранят ли се всички заедно? Или всеки яде отделно, набързо? В Иран храната традиционно винаги е била огромна част от ежедневието. Приготвянето ѝ е било цял ритуал. Имало е пищни трапези. Към храната не се е подхождало лекомислено. Затова наистина много исках да покажа как храната помага на героите да се свързват един с друг. Как им носи утеха и отново им дава усещане за стабилност и принадлежност – точно както Ви казах, че четенето е правело за мен.

А ароматът, който ми напомня за Иран... Малко е трудно да го опиша, макар че се опитах да го направя в книгата. Това е ароматът на един особен вид сладолед. Ванилов сладолед, към който са добавени шафран и розова вода. Този персийски сладолед ми напомня за детството. Напомня ми за Иран. И ме прави толкова щастлива!

Това звучи толкова красиво! Представих си го, а звучи и изключително вкусно. Мисля, че и аз, и всички наши зрители ще бъдем много любопитни да го опитаме. Не знам дали това е възможно тук, но...

Иска ми се да можех да Ви го приготвя! Наистина. Но на моя уебсайт имам малка рецепта за него. Можете да я погледнете. Това е малко съкратен вариант, защото, разбира се, в моята версия не приготвяте самия сладолед. Купувате ванилов сладолед и добавяте останалите съставки.

Непременно ще потърся рецептата на сайта Ви! Вашата баба е сред жените, които изграждат професионална кариера в Иран още през 40-те години на миналия век. Майка Ви принадлежи към поколение, станало свидетел на изключителни обществени промени. А днес Вие споделяте тези истории с читатели по целия свят. Ако можехте да съберете на едно място три поколения жени от семейството си и едно малко иранско момиче, което тепърва започва да мечтае за бъдещето, какво бихте искали да му кажете? И какво се надявате то никога да не бъде принудено да преживее?

Мисля, че тези три поколения очевидно биха носили страшно много преживявания и спомени.

Вероятно биха казали на малкото момиче: „Бъди много внимателна. Пази правата си. Не ги приемай за даденост“. Но, ако трябва да бъда съвсем искрена, мисля, че тези три поколения трябва да седнат и да изслушат малкото момиче. Имам чувството, че то би имало какво да ни каже.

Затова искам да чуя онова малко момиче, което живее в Иран днес. Аз ще замълча. И просто ще му кажа:

„Ти ни разкажи. За мечтите си. За амбициите си. Разкажи ни за целите си“. Гарантирам Ви, че то ще има мечти. Ще има големи амбиции. Ще има големи цели. И може би е време ние да го изслушаме. Да му дадем пространство да ни разкаже какви са плановете му.

Това е прекрасно. Истината е, че през цялото интервю не мога да спра да гледам огромната библиотека зад Вас. И няма как да не Ви попитам коя е любимата Ви книга и кой - любимият писател.

Да, виждате книгите ми и, както вече установихме, обожавам да чета. Така че имам много любими писатели, не само един. Но мога да Ви кажа, че през периода, за който говорихме по-рано – по време на войната – четях много от книгите на майка ми, които бяха на английски. Това бяха британските класици. Чарлз Дикенс, сестрите Бронте... Много от тези класически произведения четях тогава. Но когато се преместих в Америка, една от любимите ми писателки стана Тони Морисън. А като тийнейджърка много обичах и Габриел Гарсия Маркес. Той ми оказа огромно влияние. Книгите му имаха много силно въздействие върху мен. Днес чета много съвременна художествена литература. Толкова много, че почти не мога да изброя всички автори. Но напоследък се опитвам да чета както на персийски, така и на английски.

Има едно велико произведение – „Шахнаме“, древна персийска поема, написана през IX и X век. Тя е давала на иранците усещане за идентичност и сигурност през многобройните политически превратности на вековете. И това е книга, която бих искала да прочета.

Това прозвуча като прекрасен и напълно безплатен списък с препоръки за книги! Така че непременно ще се възползвам. Бих искала в самия край на разговора ни да отправите няколко думи към българските си почитатели. Може би „почитатели“ не е съвсем точната дума – към Вашите читатели. Защото те просто обичат историите Ви.

Разбира се! Изпращам много любов на България. Имате прекрасна страна. Посетих България през 2021 година заедно с двете си деца. Имах удоволствието да бъда в София. Децата ми участваха в хор и пяха песни за своето училище в България. Така научиха традиционни български народни песни. А и ми направи впечатление колко сходна е част от музиката с персийските народни песни. Затова чувствам особена близост с България. Обичам прекрасната ви страна. Върнах се оттам с всичко възможно с аромат на роза! Български розов крем, козметични продукти – какво ли не! А и нали току-що Ви разказах, че един от любимите ми аромати е именно розата, която присъства и в сладоледа от детството ми. Затова благодаря на моите български читатели. За мен е огромна чест, че книгите ми са във вашата страна. А в наши дни можем да поддържаме връзка и чрез социалните мрежи. Изглежда, че това е начинът да достигаме до читателите по целия свят. Затова изпращам цялата си любов на България!

Автор: Цветина Петкова