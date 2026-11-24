Отстраняването на Благомир Коцев като кмет на Варна предизвика вълна от реакции. Основната причина, изтъкната от Общинската избирателна комисия, са нерегламентирани отпуски на Коцев в периода му в затвора през 2025г. Темата коментираха пиар експертът Ива Екимова, икономистът Аркади Шарков и журналистът Божидар Русев в предаването „Пресечна точка”.

Бившият варненски градоначалник определи ситуацията като "преврат на кукловодите на ОИК" и депозира жалба срешу решението на комисията. По-рано той коментира, че според него е имало безпрецедентен натиск върху членовете на комисията, в т.ч. чрез "пликове с пари".

След това коментаторите обсъдиха щафетните стачки на ключови държавни агенции в страната. Обществото настоява за ефективна администрация, а тя се оплаква от неравнопоставеност и ниски възнаграждения. Продължават ефективните стачки на държавните служители в страната. Днес към тях се включиха служители на Агенцията по заетостта.

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