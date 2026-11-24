Министерството на икономиката провежда мащабна структурна реформа, с която се цели намаляване на административните разходи, консолидиране на инвестиционната дейност и прекратяване на спорни договори и практики. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му издръжката на ведомството е намалена с 37%, а служителите са с 42 по-малко.

„С общи усилия реализираме най-мащабната структурна реформа в Министерството на икономиката от 2014 г. насам. С 37% по-ниска издръжка, с 42 колеги по-малко и с минимални разходи генерираме максимални резултати“, заяви Пулев.

Реформата е в три основни направления. Първото е консолидиране на инвестиционната дейност, която досега е била разпределена между различни структури. Българската банка за развитие, Фонд мениджърът на финансови инструменти в България, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Дирекцията за насърчаване на инвестициите вече са под юрисдикцията на Министерството на икономиката. Създадено е и централно координационно звено за стратегическите инвестиции.

По думите на Пулев първите резултати вече са видими. Той отчете 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции за годината, 65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрининг и 700 млн. евро нови инвестиционни проекти в процес на реализация в Българската агенция за инвестиции. Очаква се те да осигурят над 3500 работни места през 2027 и 2028 г.

Второто направление е прекратяването на спорни договори и практики в публичните предприятия. Пулев заяви, че са предотвратени корупционни практики на стойност 262 млн. евро. По думите му се прекратява дейността на дружествата „Монтажи“ и „Иганово“, които били свързани с непрозрачно възлагане на строителни дейности и разходване на средства.

„Спираме и преустановяваме принципа на черната касичка на предишните управляващи“, заяви министърът. Той посочи, че 225 млн. евро са щели да бъдат възложени без конкурентна процедура на две строителни компании. По думите му бордът на „Иганово“ е получавал 105 000 евро годишно възнаграждения, без да извършва дейност.

Пулев съобщи още за прекратени спорни договори за над 500 000 евро за косене на асфалт през зимата, повече от 400 000 евро разходи за командировки и автомобили, както и над 1,5 млн. евро за адвокатски и консултантски услуги към Държавната консолидационна компания при наличието на над 100 юристи в системата на министерството.

Третото направление е реформа в Държавната консолидационна компания. Публичните предприятия в структурата ѝ ще преминат към централизирано управление на административните дейности – човешки ресурси, счетоводство, правни услуги, финансов контрол, информационни технологии и бизнес развитие. По думите на Пулев това ще намали административния персонал с над 70% и ще спести повече от 3 млн. евро годишно. Предвижда се и обединяване на „Екоенерджи“ и „Екоинженеринг“, както и намаляване на броя на управленските позиции.

Министърът коментира и управлението на „Лукойл“ у нас. Той благодари на особения търговски управител Евгени Симеонов и заяви, че рафинерията запазва социалната си функция, като осигурява конкурентни цени на горивата. По думите му за настоящата година компанията ще внесе около 40 млн. евро данък в държавния бюджет, докато през миналата година не е имало подобни постъпления.

В бюджета за 2027 г. се предвижда издръжката на Министерството на икономиката да бъде намалена с 37%. В рамките на реформата ще бъдат оптимизирани общо 400 позиции в системата на публичните предприятия. Пулев определи бюджета като социален, но заяви, че той предвижда и инвестиции в индустриалното развитие. Сред приоритетите са създаването на нови иновационни хъбове върху терени с отпаднала необходимост и програма за инвестиции в съществуващи индустриални паркове на стойност 131 млн. евро.

На въпрос на NOVA дали ще бъде търсена отговорност за установените спорни договори и практики, Пулев заяви, че всички документи са предоставени на контролните органи. Той уточни, че средствата не са били изразходвани, тъй като договорите са прекратени или не са били доразвити.

Министърът коментира и процедурата по свръхдефицит, като заяви, че България координира действията си с Европейската комисия. По думите му страната е наследила сериозни неплатени задължения, установени в три доклада на Сметната палата. Пулев посочи, че е готов да бъдат направени промени в бюджета, ако това е необходимо, но без да се орязват социалните разходи и плащания.

По отношение на разговорите с германския концерн „Райнметал“ министърът заяви, че те са конструктивни. Преди дни делегация на компанията е посетила България, като са били разгледани различни локации в страната. Пулев посочи, че България има сериозен дефицит в производството на барут и нужда от модернизация на капацитета си. По думите му бъдещ завод на „Райнметал“ би допълнил националното производство и би покрил част от потребностите, без да има значително финансово отражение върху държавата.