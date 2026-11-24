Бившият президент на Франция Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни-Саркози ще бъдат изправени пред съда през 2027 г. по дело за предполагаема схема за оттегляне на свидетелски показания срещу бившия държавен глава, предаде радио RTL.

Сред обвиняемите е и Мишел „Мими“ Маршан - влиятелна фигура във френските медийни среди, известна като „кралицата на папараците“. Всички обвиняеми по случая са предадени на съд в Париж. Според предварителния график заседанията ще се проведат между 3 ноември и 2 декември 2027 г.

Разследването е свързано с френско-ливанския бизнесмен и посредник Зиад Такиедин, който беше сред основните обвинители на Саркози по делото за предполагаемо незаконно финансиране на президентската му кампания през 2007 г. от режима на Муамар Кадафи.

През ноември 2020 г. Такиедин даде интервюта за Paris Match и BFMTV, в които се отказа от предишните си твърдения срещу бившия президент. Впоследствие разследващите стигнаха до заключението, че оттеглянето на обвиненията може да е било организирано срещу заплащане.

Саркози и Бруни ще отговарят пред съда за предполагаемо участие в престъпно сдружение с цел организирана измама, както и за съпричастност към схема за неправомерно въздействие върху свидетел. Адвокатите на семейството все още не са коментирали решението за предаването им на съд пред RTL. Такиедин почина през септември 2025 г.

Новината идва броени дни преди друго ключово решение за бившия френски президент. На 30 ноември се очаква апелативният съд да се произнесе по основното дело за предполагаемото либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г.

На първа инстанция Саркози беше осъден на пет години затвор. В рамките на обжалването прокуратурата поиска седемгодишна присъда. Бившият държавен глава отрича да е извършил престъпление.