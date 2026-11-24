Известната иранска певица, която изнесе концерт без задължителния хиджаб, както и четирима членове на групата и екипа ѝ, бяха наказани с камшичен бой от иранските власти, съобщават адвокатите им, цитирани от "Би Би Си".

Парусту Ахмади, трима музиканти и един продуцент са получили по 74 удара с камшик в град Кум.

29-годишната Ахмади беше облечена в рокля без ръкави по време на концерт, излъчван на живо през декември 2024 г. Иранските закони забраняват публичните изяви на жени и изискват от тях да носят забрадки и скромно облекло.

През юни тази година наказателен съд в Кум призна Ахмади и още осем души за виновни в „нарушаване на обществения морал“ чрез публикуване на „непристойни и неприлични материали“. Обвиняемите отрекоха обвиненията.

Освен на 74 удара с камшик те бяха осъдени и на забрана да се занимават с аудио-визуална дейност и да напускат страната в продължение на две години. В края на септември апелативен съд в Кум отхвърли жалбата на обвиняемите и потвърди присъдата. Наказанията бяха осъдени от много други ирански артисти и правозащитници, които предупредиха, че бичуването представлява жестоко, нечовешко и унизително наказание и нарушава международната забрана за изтезания.

В понеделник един от адвокатите на обвиняемите съобщи пред BBC, че Ахмади и четирима от мъжете, привлечени по делото, са били бити с камшик в третото отделение на Службата за изпълнение на наказателни присъди в Кум.

„Направихме всичко по силите си, за да отменим присъдата или поне да постигнем намаляване на наказанието или спиране на изпълнението му, но не успяхме“, заяви той.

Реформисткият всекидневник „Етемад“ цитира друг адвокат на защитата – Мостафа Нили, който посочи, че четиримата мъже, бичувани заедно с Ахмади, са Сохейл Фагих-Насири, Амин Тахери, Амир Али Пирния и Мохсен Лашкари.

„Бичуването на Парусту Ахмади за това, че пее и се облича така, както сама избира, е грубо нарушение на основните ѝ права и смразяваща демонстрация на решимостта на иранските власти да потискат свободите на жените и да наказват жестоко всеки, който се осмели да оспори дискриминационните им закони и политики“, заяви Бахар Гандехари, който е директор „Застъпничество“ в базирания в САЩ Център за правата на човека в Иран (CHRI).

Според иранското законодателство, основано на тълкуването на шериата в страната, жените и момичетата над определена възраст трябва да покриват косата си с хиджаб и да носят дълги, широки дрехи, които прикриват формите на тялото им.

През 2022 г. в Ислямската република избухнаха масови протести след смъртта в ареста на 22-годишната кюрдка Махса Амини. Тя беше задържана от нравствената полиция в Техеран през септември същата година заради предполагаемо „неправилно“ носене на хиджаб. По време на общонационалните демонстрации срещу духовното ръководство жените горяха забрадките си или ги размахваха във въздуха. При последвалите репресии на силите за сигурност бяха убити стотици хора. Оттогава много жени и момичета изобщо престанаха да покриват косата си на обществени места в открито неподчинение на дрескода. Властите реагираха с периодични вълни от арести, предупреждения, затваряне на обекти и други мерки. През януари тази година хиляди хора бяха убити, а десетки хиляди – арестувани, когато силите за сигурност потушиха нова вълна от масови протести срещу властта, този път предизвикани от икономическата криза в страната.

От началото на войната на Иран със САЩ и Израел в края на февруари властите засилиха използването на смъртното наказание срещу протестиращи. По данни на базираната в Норвегия организация „Ирански права на човека“ най-малко 39 мъже, осъдени заради протестите през януари, и двама, осъдени заради размириците през 2022 г., са били екзекутирани. Сред екзекутираните са и 16 души, за които се твърди, че са били свързани със забранени опозиционни групи, както и 17 други, осъдени за шпионаж или сътрудничество с чужди държави. Още 121 протестиращи, задържани през януари, сред които шест жени и петима непълнолетни, са осъдени на смърт и са изложени на непосредствен риск от екзекуция, посочва организацията.