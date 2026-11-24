Румъния ще продължи да подкрепя укрепването на отбранителните способности на Молдова на фона на нарастващите заплахи за сигурността в Черноморския регион. Това заяви румънският премиер Лука Никулеску след разговори в Букурещ с молдовския външен министър Михай Попшой и заместник министър-председателя по реинтеграцията Валериу Кивери.

Срещата беше посветена на регионалната сигурност, двустранното сътрудничество и европейската интеграция на Молдова.

„Румъния подкрепя усилията за укрепване на устойчивостта на Молдова, включително чрез увеличаване на нейните отбранителни способности. Партньорството между Румъния и Молдова за съвместно придобиване на многофункционални колесни транспортни платформи е първи пример в тази посока“, заяви Никулеску.

Особено внимание беше отделено на продължаващите навлизания на дронове във въздушното пространство на държавите от региона и нападенията срещу търговски кораби в Черно море.

„Съгласихме се, че трябва да засилим сътрудничеството и координацията си, за да се справим с тези предизвикателства“, подчерта румънският премиер.

Букурещ потвърди и подкрепата си за мирно, цялостно и трайно уреждане на приднестровския въпрос при пълно зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Молдова. Румънската страна настоя, че евентуалното решение на конфликта не бива да възпрепятства европейската интеграция на Кишинев.