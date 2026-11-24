Привличането на частни инвестиции за подобряване на инфраструктурата в България беше сред основните теми на среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на Световната банка.

Двете страни обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на водоснабдяването, модернизацията на инфраструктурата и развитието на регионите. Сред разгледаните варианти е Световната банка да предостави експертна помощ за подготовката на проекти и създаването на условия за привличане на частни инвеститори.

Според Шишков един от начините за решаване на натрупаните инфраструктурни проблеми в страната е публично-частното партньорство - модел, при който държавата и частният бизнес си сътрудничат при реализирането на проекти от обществено значение. Министърът подчерта, че опитът и експертизата на международната финансова институция ще бъдат особено важни в този процес.

В разговорите участваха заместник-министрите на регионалното развитие Десислава Георгиева и Павлета Пеловска, както и представители на ръководството на „Български ВиК холдинг“ - Пламен Манолов и Манол Генов. От страна на Световната банка в срещата се включиха Холгер Крей, Питър Елис и д-р Хишам Фуад, които отговарят за различни направления, свързани с устойчивото и градското развитие, транспорта и инфраструктурните програми.