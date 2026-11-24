След като стана ясно, че годишната квота от 818 милиона евро за ваучери за храна е изчерпана и между една трета и половината от получаващите ги служители са застрашени да останат без тях за ноември и декември, основният въпрос пред работещите е дали пропуснатите суми могат да бъдат компенсирани.

В ефира на NOVA NEWS главният секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна Таня Обущарова обясни, че в момента законът не позволява в рамките на един календарен месец да се предоставят ваучери за повече от един месец. Въпреки това има реални механизми ситуацията да бъде избегната.

„Много работодатели предоставят ваучери с един месец назад, тъй като изчакват месецът да е изтекъл, да видят колко са отработените дни от техните служители, тъй като предоставят ваучерите на базата на отработен ден. И така или иначе тези работодатели ще дадат ваучерите за декември през януари. Така че това също е един от механизмите, по който може да се предотврати тази неприятна ситуация”, посочи Обущарова.

По думите ѝ компенсацията остава индивидуално решение на всяка компания. „Това вече ще зависи от всеки работодател индивидуално да прецени спрямо своите финансови възможности дали може по някакъв друг начин да компенсира служителите си с друг вид придобивка или пък подаръчен ваучер, но наистина това зависи много от всеки един работодател. Ние не можем да дадем такъв общ отговор за пазара”, уточни тя.

Според Обущарова за евентуална компенсация в началото на следващата година трябва да се поиска становище от Министерството на финансите или от НАП, но прецедент вече има. „Потенциално, теоретично би могла да се даде такава възможност. Едно такова изключение беше дадено през 2022 г., когато бюджетът беше гласуван с доста голямо закъснение през март месец и тогава правителството даде възможност на работодателите за пропуснатите три месеца в началото на годината да наваксат и да предоставят ваучери. Така че потенциално при добро желание има такава възможност”, каза тя.

Причините за недостига

Обущарова подчерта, че от асоциацията многократно са предупреждавали за риска от изчерпване, а работодателските и синдикалните организации са настоявали за по-висока квота още през лятото при гласуването на бюджета за 2026 година.

„Всяка година расте броят на тези работодатели, които дават тази социална придобивка – в момента около 850 000 български служители получават ваучери за храна всеки месец. В същото време работодателите увеличават и сумите, които предоставят на своите работници, и оттам потреблението на ваучери за храна се увеличава по един естествен път всяка година”, обясни тя.

Какво се променя от следващата година

„Добрата новина, ако трябва да търсим и добра новина все пак в тази ситуация, е че за следващата година квотата ще бъде значително увеличена до милиард и 500 милиона евро”, заяви Обущарова.

Тя обаче направи важно уточнение за размера на новата сума, която скача от досегашните 102,26 евро на 200 евро. „Увеличението не е автоматично, това е важно да се каже, защото много служители имат очакването, че щом максималната сума се вдига до 200 евро, работодателят автоматично ще им предостави тази сума. Това не е така – това е максималният размер, който Министерството на финансите, правителството и парламентът определят като месечен лимит на ваучерите за храна”, обясни главният секретар на асоциацията.

Целия разговор гледайте във видеото.