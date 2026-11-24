С разрешение на военната прокуратура тази сутрин беше отворен контейнера, който изплува край къмпинг Арапя. Той е част от товара на потъналия в края на октомври край Шабла контейнеровоз CONTSHIP JET. Припомняме, че той беше ударен от морски дронове. В него е открита коледна украса. Товарът е собственост на румънска фирма.

Операцията по отварянето е започнала в 9:30 ч. На място са присъствали представители на Военната прокуратура, Военната полиция и Агенция „Митници“.

По обед товарът се изведе от морския бряг с помощта на работници. Представител на румънската фирма собственик е оценил претърпените до момента загуби на около 50 000 евро.

От Агенция „Митници“ са съобщили, че при проверката не са открити забранени вещества. След като всички артикули бъдат описани, те ще бъдат натоварени на камион и транспортирани до предназначението им в Румъния.

На място е бил и областният управител на Бургас, който е заявил категорично, че към момента по бреговата линия на Южното Черноморие няма други контейнери от товара на потъналия CONTSHIP JET.