Столичната община подготвя нов етап от реорганизацията на сметосъбирането и сметоизвозването в София. След спечелени съдебни дела за първа и седма зона администрацията пристъпва към нови процедури, като целта е да не се допусне прекъсване на услугата и да се въведе по-строг контрол върху работата на изпълнителите.

За първа зона в следващите дни предстои да бъде обявена процедура чрез пряко договаряне със срок от 12 месеца. В рамките на този период общината ще подготви и по-дългосрочна обществена поръчка за пет години, която ще включва автоматизирана система за обслужване на контейнерите.

Причината за избора на по-кратката процедура е необходимостта да се гарантира непрекъснато сметосъбиране, докато бъде проведена новата дългосрочна поръчка. От общината обясниха, че могат да продължат дейностите и с разрешения ресурс до изчерпване на 50% от средствата по предходния договор.

Съществена промяна се очаква и в седма зона. От средата на януари следващата година дейностите по сметосъбиране и почистване трябва да бъдат поети от общинското дружество „Софекострой“. От дружеството ще се очаква не само да организира обслужването, но и да увеличи капацитета си.

Автоматизацията вече навлиза във втора и пета зона. Там са доставени нови контейнери и сметосъбиращи камиони, оборудвани с необходимата техника за обслужването им. В трета зона изпълнителят вече е избрал автоматизирана система, като предстои доставката на контейнерите и специализираната техника.

Новата организация предвижда и GPS проследяване на машините. Устройства са поставени на сметосъбиращите камиони, техниката за обслужване на контейнерите, снегопочистващите автомобили и машините за миене на улиците. Така Столичният инспекторат ще може да следи в реално време движението им и изпълнението на дейностите.

В четвърта зона процедурата също премина през усложнения. След като първоначално избраният изпълнител се отказа с мотив, че не може да извършва възложените дейности, беше направено ново класиране. За изпълнител е определен вторият участник, който е заявил готовност да намали цените на предложените дейности. В момента се очаква фирмата да представи необходимите документи за подписване на договора.

В шеста зона почистването продължава да се извършва от общинското дружество „Софекострой“ по дългосрочен договор. Обмислят се и варианти за модернизация, които вече са представени на ръководството на дружеството.

Паралелно с това общината подготвя новите обществени поръчки за осма и девета зона. Действащите договори там изтичат съответно през август и септември 2027 г., като от администрацията уверяват, че за цялата следваща година има осигурено обслужване на районите „Овча купел“, „Витоша“, „Триадица“ и „Младост“.

Процедурите вече са преминали предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки. Публикуването им се очаква през декември. Според общината по-ранното обявяване трябва да осигури достатъчно време за евентуални обжалвания и да предотврати необходимостта от удължаване на действащите договори.

В новите поръчки са заложени по-високи критерии и максимални прогнозни цени за извършваните дейности.

На фона на предстоящите промени Столичният инспекторат отчита значително увеличение на санкциите срещу фирмите, отговорни за почистването на града. Наложените глоби и санкции за неизпълнение през настоящия период достигат около 1 млн. евро. За сравнение, през миналата година размерът им е бил около 1 млн. лева.

От Инспектората съобщават и за над 1500 проверки на строителни обекти, насочени към установяване на нарушения и замърсяване. Контролът е насочен и към други източници на замърсяване, включително частни домакинства, като за целта се използва техника за дистанционно наблюдение.

Въпреки увеличените проверки и санкции обаче ръководството на Инспектората признава, че качеството на почистването в София все още не отговаря на очакванията.