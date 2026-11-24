„Европа трябва да се подготви за разширяване на войната в Украйна и за възможни заплахи срещу критичната инфраструктура, включително в Черно море". Това заяви директорът на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му Русия постепенно увеличава напрежението, като дронове навлизат във въздушното пространство на държави от НАТО, а ударите по търговски кораби в Черно море също са част от ескалацията. Божилов посочи, че Алиансът разполага с планове за защита на своите членове, но има и други инструменти за реакция. Член 5 от договора на НАТО предвижда колективна отбрана при нападение срещу държава членка, а член 4 дава възможност за консултации при сериозно напрежение.

„България трябва незабавно да задейства система от консултации с Европейската комисия, Европейския военен щаб и специализираната агенция за морска сигурност”, заяви Божилов.

Той смята, че след тези консултации може да се обсъди и европейска операция за защита на корабоплаването в Черно море, подобна на мисията на ЕС в Червено море. В нея биха могли да участват системи за наблюдение и за неутрализиране на дронове. Божилов уточни, че на този етап не предвижда допълнително изпращане на военни кораби в Черно море заради затворените от Турция проливи.

Божилов е скептичен, че скоро ще има преговори за край на войната. Според него Русия се стреми да отслаби украинското общество и да разруши единството на НАТО и ЕС, докато Украйна се опитва да накара Русия да усети последиците от войната.

Той предупреди, че заплахите за Европа не се изчерпват с дронове и ракети. Сред възможните сценарии са палежи, опити за убийства и посегателства срещу критична инфраструктура. Божилов подчерта, че това не означава, че подобни действия непременно ще се случат, но европейските държави трябва да имат готовност за тях.

Като сериозен риск той определи и възможността за разполагане на ядрено оръжие в космоса. По думите му използването му може да наруши работата на сателитите и да засегне системите за GPS позициониране и управление на самолети, кораби и други транспортни средства.

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