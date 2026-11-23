Снимка: БТА
Николай Младенов се срещна с руския външен министър Сергей Лавров в Москва. Двамата са обсъдили работата на Съвета за мир и следващите стъпки за превръщането на примирието в Ивицата Газа в трайно мирно споразумение.
За срещата съобщи Младенов, който понастоящем е върховен представител за Газа към Съвета за мир, в публикация в социалната мрежа X. Той посочва три основни приоритета в разговорите - запазване на примирието и спазване на поетите от всички страни ангажименти, изграждане на надеждно и отговорно палестинско управление в Газа и съчетаване на мерките за сигурност с възстановяването на територията.
По думите му палестинското управление трябва да бъде свързано с по-широка политическа перспектива за региона.
Turning a ceasefire into lasting peace is slow, difficult and fragile work. There are no shortcuts, and the people of Gaza need tangible progress, not more promises. Today in Moscow, I met Foreign Minister Sergey Lavrov to discuss the work of the @BoardOfPeace. Three priorities framed our discussion. The ceasefire must hold, and all parties must honour their commitments. Palestinian governance in Gaza must be credible, accountable and connected to a wider political horizon. Security and recovery must advance together, because neither can be sustained without the other. As a permanent member of the UN Security Council, Russia has an important role to play in supporting this process. Agreements create the opportunity. Delivery creates lasting peace.— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) November 23, 2026
Младенов подчерта, че Русия има важна роля в процеса като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.
Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Русия има важна роля в подкрепата на този процес
Младенов отбеляза, че превръщането на примирието в траен мир е бавен, труден и крехък процес, който изисква конкретни резултати за хората в Газа, а не поредни обещания.
„Споразуменията създават възможност. Изпълнението им води до траен мир“, написа той.
В съобщение на руското Министерство на външните работи се посочва, че Москва е потвърдила твърдата си подкрепа за решението за две държави като изход от палестинско-израелския конфликт. Според руската позиция то трябва да се основава на международното право и съответните резолюции на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН.
Русия е заявила готовност да съдейства за възобновяване на преговорите между страните с цел постигане на трайно уреждане на конфликта и създаване на независима палестинска държава със столица Източен Йерусалим. В позицията се посочва и необходимостта от териториална свързаност между Ивицата Газа и Западния бряг.
🗓 On November 23, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov received High Representative of the Board of Peace for Gaza Nikolay Mladenov, who is in Moscow on a working visit. The discussion focused primarily on the Middle East settlement. https://t.co/h13dGV6jVj https://t.co/yR6zQwhWNa— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 23, 2026
По време на разговорите е била подчертана недопустимостта както на използването на терористични методи, така и на едностранни действия, предрешаващи статута на палестинските територии.
Лавров е акцентирал и върху отговорността на външните участници в мирния процес и необходимостта техните усилия да бъдат координирани, като се отчитат позициите на държавите от региона.
Обсъдена е била и руската концепция за колективна сигурност в района на Персийския залив, чиито принципи според Москва могат да бъдат приложени и при разрешаването на други кризи в Близкия изток.
В същия ден заместник-министърът на външните работи на Русия Георгий Борисенко е провел отделни подробни консултации с Николай Младенов.
Редактор: Георги Иванов