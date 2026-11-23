Доц. Тонка Върлева е назначена за главен държавен здравен инспектор. Тя е лекар с над 35 години професионален опит в областта на здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност.

Над 25 години от професионалната ѝ кариера са свързани с министерството, където е заемала експертни и ръководни позиции. Участвала е в разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Работила е и по изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хронични незаразни болести.

Върлева е била контактно лице на здравното министерство към Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Ръководила е и програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

От 2021 г. участва в работата на различни комитети на фонда. През 2024 г. е номинирана за втори път за член на неговия Борд, представляващ страните от Източна Европа и Централна Азия.

Професионалният ѝ път започва като педиатър. По-късно работи като асистент в Катедрата по епидемиология, инфекциозни, паразитни и тропически болести към Медицинска академия - София, а след това и като главен асистент в отдел „Вирусология“ на Националния център по заразни и паразитни болести.

Преподавала е в Медицинския университет в Плевен, Военномедицинската академия и Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. Върлева е завършила медицина в Медицинския университет в София. Има специалности по епидемиология и вирусология, както и магистърска степен по здравна политика и здравен мениджмънт. През 2019 г. придобива докторска степен по епидемиология, а две години по-късно става доцент в същата област.

Преминала е специализирани обучения по епидемиология, вирусология и разработване на програми за превенция към международни организации и агенции за развитие. Владее английски език.

Доц. Върлева наследява на поста доц. д-р Ангел Кунчев.