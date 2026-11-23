Петима души, сред които три деца, загинаха при предполагаемо изтичане на газ в апартамент в Западна Германия.

Трагедията е станала в град Кел, разположен на границата с Франция, срещу Страсбург, от другата страна на река Рейн.

Полицията в близкия Офенбург съобщи, че жилището е обитавано от семейство с няколко деца. В апартамента са открити телата на двама възрастни и три деца. Още две деца са получили медицинска помощ от пристигналите на място спешни екипи.

Сигналът до полицията е подаден около 11:45 ч. местно време, след като отсъствието на децата от училище предизвикало тревога.

При проверката на място е установено наличие на въглероден оксид. Спасителните екипи са проверили и останалите апартаменти в сградата. Полицията потвърдила, че опасността за другите живеещи е отминала.

Причините за инцидента се изясняват.