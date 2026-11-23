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Защо агресията сред децата се превръща във все по-сериозен проблем
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Проф. Михайлова: Не очаквам чудеса и за кратко да се случи нещо, което да направи съдебната власт по-добре работеща
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Без компенсации за ток от догодина: По-високи сметки за детските градини
Редактор: Никола Тунев