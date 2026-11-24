Членове на Общинската избирателна комисия във Варна са получили заплахи след предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. Това съобщи пред журналисти председателят на комисията Велин Жеков, който заяви, че самият той също е бил обект на подобни действия. Жеков определи отправянето на заплахи като абсолютно недопустимо, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

На фона на острите политически реакции след отстраняването на варненския кмет председателят на ОИК изложи хронологията на процедурата и аргументите, довели до решението на комисията.

По думите на Жеков още от есента на 2023 г. в комисията са постъпвали множество сигнали с искания за предсрочно прекратяване на мандата на Благомир Коцев, като четири или пет от тях не са били уважени.

Други пет сигнала са свързани с настоящата процедура. Първите два са внесени в началото на ноември 2025 г. В рамките на проверката комисията е изискала документи от общинската администрация и заверени преписи от заповеди от Общинския съвет. На Коцев е била предоставена възможност да представи възражение в тридневен срок.

Разглеждането на преписките се е забавило заради постъпването на допълнителни сигнали и последвалите обсъждания дали всички те да бъдат обединени в една процедура, или по тях да има отделни произнасяния. На заседанието си в понеделник комисията е решила да разгледа самостоятелно първите два сигнала, по които вече са били събрани необходимите доказателства и е било получено възражението на кмета.

Пред членовете на ОИК са били поставени два проекта за решение. Предложението, според което няма установени нарушения от страна на Коцев, е получило шест гласа и е било отхвърлено. За предсрочното прекратяване на кметския мандат са гласували 20 от общо 27 членове на комисията.

От заседанието е отсъствал един представител на квотата на ГЕРБ. Жеков подчерта, че решението за отстраняването на Коцев е получило подкрепа от представители на всички партии и коалиции, участващи в състава на ОИК. Председателят на комисията отхвърли и обвиненията, че заседанието е било проведено без предварително оповестяване на неговия предмет. Той посочи, че дневният ред е бил публикуван на интернет страницата на ОИК няколко дни по-рано.

Попитан дали върху членовете на комисията е оказвано влияние, за да подкрепят отстраняването на варненския кмет, Жеков заяви, че през последните 15 години общинските и районните избирателни комисии са взели хиляди решения, част от които са предизвиквали недоволство, но не са се поддавали на натиск.

По отношение на последвалите политически реакции той направи разграничение между партийните пристрастия и задължението на комисията да се произнася въз основа на установените факти и обстоятелства. Жеков припомни и случаите с предсрочно прекратените мандати на двама районни кметове във Варна преди около две години. Тогава решенията на ОИК също са предизвикали силна обществена реакция, но впоследствие са били потвърдени както от Административния съд във Варна, така и от Върховния административен съд.

Председателят на ОИК заяви, че не може да прогнозира как ще се произнесат магистратите по казуса с Благомир Коцев, но увери, че комисията е взела решението си след внимателно обсъждане на представените документи и аргументи.

След постъпването на жалбата от адвокатите на Коцев тя ще бъде незабавно изпратена на Административния съд във Варна. Жеков обясни още, че след законодателни промени подателите на сигнали могат да сезират съда, ако избирателната комисия не се произнесе по тях. Така магистратите могат да задължат ОИК да вземе решение.

Предстои комисията да разгледа и останалите сигнали срещу Коцев, постъпили през настоящата година. На последното си заседание тя е отхвърлила искане за събиране на допълнителни доказателства от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Припомняме, че решението на ОИК-Варна от 23 ноември предизвика вълна от политически реакции. Благомир Коцев обяви, че ще го обжалва, а от „Продължаваме Промяната“ организират протести в София и Варна.

Казусът достигна и до Европейския парламент. Групата на „Обнови Европа“ осъди отстраняването на Коцев и обяви, че ще постави въпроса пред еврокомисаря по демокрацията, правосъдието и върховенството на правото Майкъл Макграт. Председателят на групата Валери Айе призова Европейската комисия да поиска разяснения от българските власти и да следи отблизо развитието на случая.