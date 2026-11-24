С отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ставаме свидетели на поредната театрална сценка във варненския сюжет този мандат. Решението на ОИК е абсурдно и безумно, при положение, че е повече от ясно защо кметът не е бил на работа, а именно, че е бил ареста. Това каза общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера в ефира на „Денят на живо”.

По думите му решението ще бъде обжалвано и най-вероятно ще бъде отменено, Коцев ще довърши мандата си.

Контрера обаче смята, че в управлението на Варна от „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” са се провалили. Той обясни, че Варна е много мръсна и има проблеми с инфраструктурата и трафика.

Общинският съветник каза, че „разказът е кои са тези зли сили, които искат да накажат добрия смет”. Според него се прави опит „да се поизпере управлението на Община Варна от всички безумия, които се извършиха”. Контрера даде като пример случая с „Баба Алино”, който, по думите му, е „пораснал пред очите на носовете и погледите на администрацията на Община Варна”.

Политикът уточни, че новата власт в града е увеличила такса смет с 30%, но положението с чистотата не се е подобрило. Според него случаят с Коцев е "продуциран скандал", за да бъде представен Коцев като "борец срещу мафията". Той обаче посочи, че "това не е сериозно, на фона на всички гафове в морската столица".

Казусът "Топлофикация - София"

Контрера коментира и проблемите с "Топлофикация - София". Той отбеляза, че в рамките на мандата на Васил Терзиев не е било направено нищо.

Общинският съветник изрази позиция по решението Световната банка да анализира финансите на "Топлофикация София". Той посочи, че става дума за анализ на анализа, като не смята, че има нужда от Световната банка да се занимават с това, тъй като от много време насам е ясно как могат да бъдат решение проблемите. Контрера обясни, че от ВМРО вече са казали, че трябва да бъде решен проблема с дълга на „Топлофикация” и едва тогава може да се говори за подобрение на дружеството.

Общинският съветник смята, че решението е т.нар. дълг срещу собственост – т.е. държавата да получи пропорционално собственост в „Топлофикация – София” и по този начин може да се реши проблемът с дълга.

Контрера направи следното предложение - да бъдат заделени около 50 млн. евро за спешни ремонти и те да бъдат като заем от бюджета на "Топлофикация".

Общинският съветник смята, че идеята да бъде дадено дружеството на концесия не е добра.

Целия разговор гледайте във видеото.