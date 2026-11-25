Инвестиция на стойност 90 млн. долара във високотехнологично производство на компоненти за авиационни двигатели ще бъде реализирана в Пловдив. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Проектът е на турската компания TUSAŞ Engine Industries с участието на американската GE Aerospace.

Очаква се новото производство да осигури 170 висококвалифицирани работни места, трансфер на технологии и внедряване на експертиза на световно ниво. Това ще бъде първата производствена база на турската компания извън местния ѝ пазар. „Успяхме да преборим две алтернативни инвестиционни дестинации. Две държави се бориха за тази нова индустрия, за този нов бизнес. България спечели“, подчерта Пулев.

По думите му преговорите с инвеститорите са започнали преди близо година, като ключова роля в процеса е имал премиерът Румен Радев. Министърът определи избора на България като сигнал за доверие в политическата стабилност и икономическата политика на страната.

Нови инвестиционни проекти за 700 млн. евро и 3500 работни места

Пулев представи и резултатите от инвестиционната политика на правителството. По думите му Българската агенция за инвестиции е сертифицирала нови проекти на обща стойност 700 млн. евро, които предвиждат разкриването на 3500 работни места през 2027 и 2028 г. Министърът отчете и ръст от 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината. „Удвояваме инвестициите, удвоява се кредитът на доверие към българското правителство, към българската икономика“, заяви той.

Пулев обясни, че кабинетът изгражда нов модел за привличане на местни и чуждестранни капитали, основан на ускорено административно обслужване, институционална подкрепа и целенасочени насърчителни мерки за високотехнологични производства.

България ще разширява икономическите си партньорства извън ЕС

Сред основните приоритети на правителството министърът открои интегрирането на български предприятия в европейските и световните вериги за доставки, привличането на стратегически инвеститори и диверсификацията на икономическите партньорства.

Пулев подчерта, че наред с утвърдените европейски партньори България трябва активно да развива отношенията си със стратегически съюзници като САЩ и Турция. По думите му страната води активни преговори и със Саудитска Арабия, Китай, Индонезия, Южна Корея и Виетнам. „Държавата стои плътно до бизнеса, който инвестира, който създава високотехнологични, добре платени работни места, който внедрява нови технологии, който спазва правилата и си плаща данъците в България“, категоричен беше министърът.

Министърът на икономиката Александър Пулев подчерта, че новата инвестиционна политика на правителството не е насочена към привличането на отделни инвеститори, а към изграждането на цялостни индустриални екосистеми.

В авиационния сектор България вече разполага с утвърдена производствена база и международно признати компании. Новата инвестиция ще надгради постигнатото и ще разшири производствения капацитет на страната, като същевременно създаде възможности за включване на български предприятия в международните вериги за доставки. „Не гоним спорадични сделки, спорадични инвестиции. Работим с една цялостна стратегия и визия. Изграждаме цялостни екосистеми“, обясни Пулев. „С тази нова инвестиция България става регионалният хъб на авиационната индустрия“, категоричен беше министърът.

Той благодари на турския посланик в България, на инвеститорите и на екипа на Министерството на икономиката за участието им в преговорите и реализацията на проекта.

От турска страна определиха инвестицията като резултат от активното сътрудничество между властите в София и Анкара, нарастващото доверие в икономическия потенциал на България, благоприятния инвестиционен климат и стратегическото географско положение на страната между Европа и Азия. Изразена беше надежда, че проектът ще насърчи и други турски компании да инвестират у нас.

От TUSAŞ Engine Industries посочиха, че компанията е създадена през 1985 г. като съвместно предприятие между турската авиационна индустрия и американската GE Aerospace. През последните четири десетилетия тя се е утвърдила като международен доставчик на високопрецизни компоненти за двигатели както за гражданската, така и за военната авиация.

Решението за разширяване на производството извън Турция е продиктувано от нарастващото световно търсене на авиационни двигатели. Сред основните фактори за избора на България са близостта до основната производствена база на компанията в Турция, наличието на квалифицирана работна ръка и предложените от българската държава инвестиционни стимули.