„Булгаргаз“ настоява „Топлофикация София“ да подпише споразумение за признаване на близо 302 млн. евро неплатени задължения за доставен природен газ през 2024 г. Общественият доставчик е изпратил писмо до столичното дружество и всички компетентни институции, в което поставя срок до 31 декември 2026 г. за извънсъдебно уреждане на задълженията.

Става въпрос за 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро. От „Булгаргаз“ посочват, че сроковете на погасителната давност за вземанията по тях изтичат през 2027 г. С подписването на споразумението „Топлофикация София“ трябва изрично да признае задълженията си, с което да бъде прекъсната давността. По данни на обществения доставчик общият дълг на столичното дружество към него вече възлиза на 971 млн. евро.

От „Булгаргаз“ определят писмото като "последна покана" за извънсъдебно уреждане на задълженията. Ако споразумението не бъде подписано до края на годината, дружеството ще пристъпи към поетапно предявяване на съдебни искове за събиране на вземанията. Според изчисленията му това ще доведе до допълнителни съдебни разноски за „Топлофикация София“ в размер на над 12 млн. евро.

В писмото се поставя и срок до 5 декември 2026 г. за предоставяне на пълна информация за финансовото и ликвидното състояние на „Топлофикация София“. Поискани са още 13-седмична прогноза за паричните потоци и уточнен график на плащанията. От „Булгаргаз“ посочват, че са поискали тези данни преди повече от месец, но до момента не са получили отговор.