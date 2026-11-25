Шестима души, сред които две момчета на 8 и 10 години, загинаха при катастрофа на малък самолет край бреговете на американския щат Мисисипи във вторник, съобщи NBC News.

След продължила около четири часа издирвателна операция водолази откриха телата на всички пътували на борда на самолета „Чесна 210“. Те са намерени във фюзелажа на машината, съобщиха от Бреговата охрана на САЩ.

Едномоторният самолет е паднал във водата на около три километра североизточно от остров Хорн, недалеч от град Паскагула. По данни на Федералната авиационна администрация инцидентът е станал около 15:30 ч. местно време.

Two Children Among Six Feared Missing After Plane Crashes Off Mississippi Coast https://t.co/SZ3funwzXV — Savera Times Himachal (@Savera_HP) November 25, 2026

В издирвателната операция са участвали въздушни и морски екипи на Бреговата охрана, представители на Военновъздушните сили, ФБР и местните служби за спешно реагиране. „Това е съкрушителен развой. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата и близките, които са изправени пред невъобразима загуба“, заяви Тревър Блаунт, който е координатор на операциите по издирване и спасяване към Бреговата охрана.

Причините за катастрофата все още не са посочени в информацията на властите.