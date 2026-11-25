Осем години нося тегобата на несправедливо обвинен. Това заяви в предаването „Здравей, България” бившият лидер на ДПС и ДОСТ Лютви Местан. Той поиска право на отговор след гостуването на адвокат Димитър Марковски, който е защитник вещото лице професор Станимир Карапетков. Местан посочи, че е несъгласен с Марковски по 4 точки.

„Преди всичко искам да благодаря на NOVA. Вашият репортер е проявил изключителен професионализъм, като е направил видеорепортажи и ги е заснел в деня на катастрофата и два дни след това от един и същи ракурс. Тези видеорепортажи са приложени като официални доказателствени средства към делото и благодарение на тях ние успяхме да покажем абсолютно всички манипулации, които са направени между първия и втория оглед на местопроизшествието - изсечените храсти, допълнително начертаната стоплиния, възстановената указателна табела”, каза Местан.

„За мен е важно да кажа, че този прокурорски произвол, на който съм подложен, се дължи на този фалшификат на Станимир Карапетков. Осем години българските граждани са сугестирани от снимка, която показва как автомобилът ми е ударен отдясно. И се внушава, че съм виновен, защото съм препречил пътя на автомобил, който се движи от Маказа за Кърджали”, каза Местан. И показа две снимки, на които се вижда, че автомобилът му е непокътнат от ляво, а той предприема лява маневра.

Местан оспорва и въпроса с маркировката. „Карапетков извършва истинско престъпление, твърдейки в съда, че е направил внимателен сравнителен анализ на фотоматериалите от деня на ПТП и на това, което е видял по време на втория оглед, поискан от него, и не е установил разлика в хоризонталната маркировка”, каза Местан. Той показа две снимки, на едната от които има маркировка, на другата – не. Местан обясни, че тази без маркировка е от деня на катастрофата, другата от втория оглед.

„Абсолютно несъстоятелна е тезата на господин Марковски за конфликт на интереси, заради който трябвало да бъде отведено вещото лице, което изготви повторната експертиза, назначена от съда. Изключително долнопробна манипулация, защото той каза, че някакво вещо лице, изготвило експертизата по делото за катастрофата край Загорско, е дало консултация на адвоката на подсъдимия. Моля ви, кажете ми, не останахте ли с впечатление, че е дал консултация на моя адвокат? Убеден съм, че 100% от вашите зрители останаха с впечатление, че той е дал консултация на мой адвокат. Това е груба лъжа. Моят адвокат не е получил никаква консултация от никакво вещо лице, нито пък аз. Те твърдят и представиха документи в съда, че те са поискали частна консултация от вещото лице. Марковски ли не знае, че конфликт на интереси би имало, ако това лице е работило за мен преди и възложената на него експертиза може да го направи зависимо от мен в някаква степен. Но това не е така. Вещото лице каза, че не е давал консултации и на тях. Но ако е давал консултации на тях, няма как да говорим за конфликт на интереси. Би трябвало аз да имам претенции за конфликт на интереси, а не те”, каза Местан.

„Господин Карапетков с тази експертиза, която е дълбоко фалшива и несъстоятелна, даде основание на прокурорите да ми повдигнат обвинение и по този начин стана съучастник – най-важният съучастник в политическата поръчка, която беше дадена от тогавашното ръководство на ДПС на разследващите органи, които намериха най-подходящия манипулатор на истината, за да се сдобият с основание за повдигане на обвинението”, каза Местан.

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