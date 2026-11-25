Администрацията на американския президент Доналд Тръмп тихомълком е замразила плановете си да използва големи бизнес сделки – като стимул за Русия да прекрати войната в Украйна. Това се посочва в публикация на Financial Times. Причината била в слабия интерес на Москва към съвместните проекти.

Специалните пратеници на Тръмп — Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - са уведомили европейските си колеги, че корпоративните партньорства вече не са основен елемент от американското предложение.

Москва първоначално реагира положително, но по-късно охлади ентусиазма си, като продължи да настоява Украйна да отстъпи територии и да направи други отстъпки, които Киев счита за неприемливи.