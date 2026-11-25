Едва на 12 години и вече майка. Дете роди първото си дете в Монтана. Бебето е родено със секцио. Бащата е на 16 години. Двамата живеят заедно от три години, тоест когато майката е била едва на 9.

Майката е добре като за трети следоперативен ден – раздвижена и захранена, обясни началникът на АГO към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-Монтана д-р Захари Николов.

Той обясни, че при малолетните родилки бременността е високорискова, а самото раждане – предизвикателство.

Проблемите обаче продължават и след раждането. 80% от родилките развиват следродилна тъга, а 15% - следродилна депресия. При малолетните и непълнолетните този процент се качвал на 30-40%.

„Тоест всяка втора или трета непълнолетна родилка развива следродилна депресия. Затова, като започнат сега проблемите с гърдите, кърменето, стреса, недоспиването, чисто физиологичните промени, които настъпват – резкият срив на прогестерона и естрадиола – водят до безпокойства, плач, трудна адаптация, стига се до крайности”, обясни д-р Николов.

Социалните служби са направили обстоен преглед на случая. Д-р Николов каза, че малолетната майка и бебето ще бъдат настанени в звено „Майка и бебе“.

От отдел „Закрила на детето” в Монтана обясниха, че след регистриране на случая веднага е свикан Координационен механизъм за деца, жертви на насилие. На срещата са присъства прокурор от Районната прокуратура – Монтана, представител на Районното управление на полицията, на Център за обществена подкрепа и на отдела „Закрила на детето”.

„Взе се решение майката, заедно с бебето да бъдат насочени в звено „Майка и бебе”. Това е комплекс за предоставяне на социални и здравни услуги, където ще бъде подкрепена и обучена в родителски умения”, обясни Светлин Георгиев, началникът на отдел „Закрила на детето” в Монтана.

По думите му в дома на момчето има стая със задоволителни битови условия.

Д-р Николов каза, че най-малката родилка, която е израждал, е била на 11 години, а 2 години по-късно, същото момиче вече на 13 родила второто си дете.

„При нас около 9-10% от родилките са под 18 г. малолетните са малко – три 14-годишни и едно 12-годишно. Другите са между 14 и 18 години – около 50 досега, при около 600 раждания”, каза д-р Николов.