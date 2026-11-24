Свят, в който вещите оживяват и започват да пазят тайните, страховете и желанията на човека. В новата си книга „Веща” Мартин Колев ни кани да погледнем отвъд видимото и да се запитаме какво от света около нас всъщност ни притежава.

Главната героиня на „Веща” е 16-годишната Керда Калудова, през чийто поглед всъщност виждаме свят на вещици, вампири и едно малко планинско градче – Стопан, където се развива действието на историята.

Книгата започва с цитат на Петко Р. Славейков – „Баба е веща, ама не е вещица” и с народна песен.

„Всъщност „Веща“ е история за тази 16-годишна тийнейджърка Керда, за нейните проблеми и препятствия, през които преминава – някои от тях много фантастични, други съвсем битовистични, свързани с домашни, с проблеми с гаджета, родители и така нататък. Едно нормално 16-годишно момиче, но със свръхестествени способности”, каза авторът на поредицата Мартин Колев в предаването „Социална мрежа”.

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