Призив за национално съгласие, преодоляване на общественото разделение и възстановяване на конструктивния диалог между институциите отправи избраната за президент Илияна Йотова, след като получи официалното си удостоверение от Централната избирателна комисия. Тя подчерта, че спечеленото доверие на българските граждани е отговорност, която с Кирил Вълчев ще трябва да оправдават ежедневно със своите решения, действия и поведение.

Йотова започна словото си с благодарност към председателя и членовете на ЦИК за организацията на президентските избори. Тя отбеляза, че първият вот, проведен от новия състав на комисията, е бил сериозно предизвикателство и възможност да бъде показано на българските граждани, че изборният процес може да бъде честен и прозрачен.

Връщайки се към близо 30-годишната си политическа кариера, Йотова подчерта, че познава стойността на всеки получен глас и отговорността, която произтича от него.

„Българският глас на избори награждава, но и наказва тогава, когато човек не изпълнява своите обещания. И аз, и господин Вълчев знаем цената на тези гласове, които получихме и на тези избори. Знаем как се заслужава доверие. Знаем, че трябва оттук нататък да го доказваме всеки ден със своята работа, със своите решения и със своето поведение“, заяви тя.

Йотова призна, че предизборната кампания не е била лесна, но подкрепата на хиляди българи е дала сили на президентската двойка да премине през нея. По думите ѝ посланията, с които двамата са се обърнали към избирателите, са били изградени именно в разговорите с тях – чрез споделените тревоги, проблеми, надежди и представи за бъдещето на България като достойна държава със самочувствие на европейската и международната сцена.

Избраната за президент открои различията в професионалния и обществения профил на двамата с Кирил Вълчев като възможност за по-широк диалог. Според нея едно от най-големите предизвикателства пред политиците е способността да чуват опонентите си, да разбират техните аргументи и въпреки различията да търсят общи решения на значимите за страната проблеми.

Йотова подчерта, че през годините винаги се е стремяла да разговаря с хората, включително когато техните позиции не съвпадат с нейните. По думите ѝ постигнатото след редица спорове съгласие укрепва не само държавата отвътре, но и позициите на България пред международните ѝ партньори.

„Днес, уважаеми дами и господа, имаме огромна нужда от повече разговор между нас“, заяви Йотова. Тя призова този диалог да бъде освободен от конфронтацията и политиканстването предвид многобройните предизвикателства пред страната както в национален, така и в международен план.

Йотова се обърна специално към присъстващите на церемонията президенти Георги Първанов и Росен Плевнелиев, като изрази признателност за техния принос към развитието на президентската институция. Тя увери, че двамата с Вълчев ще се стремят да съхранят най-доброто от опита на своите предшественици и ще разчитат на съветите им.

Същевременно избраната за държавен глава акцентира върху отговорността към следващите поколения и необходимостта държавните институции да насочат усилията си към преодоляване на дълбоките разделения в обществото. Според нея България е загубила твърде много време и енергия в противопоставяне, омраза и самоцелна конфронтация - ресурс, който би могъл да бъде вложен в развитието на страната.

Йотова изрази увереност, че българското общество разполага с необходимите енергия, амбиция, кураж и вяра, за да преодолее трудностите и да изгради справедлива държава с еднакви правила и закони за всички, възстановена държавност и перспектива пред всеки гражданин.

Акцент в словото на Йотова беше отговорността на представителите на държавните институции към хората. Тя направи паралел между ежедневните усилия на българските граждани, които работят за своите семейства и за развитието на страната, и задълженията на политиците към обществото.

„Всички ние, които представляваме българските институции и работим в тях, трябва да сме на нивото на българските граждани. Често пъти сме в техния дълг. Това трябва да осъзнаем“, подчерта тя.

Йотова заяви, че именно в това се състои и общото обещание на президентската двойка – институцията да бъде на висотата на обществените очаквания и да работи заедно с гражданите за преодоляване на трудностите пред страната.

Тя определи философията на националното съгласие като основа на съвместната си работа с Кирил Вълчев. Според нея присъствието на представители на различни държавни институции на церемонията е знак, че въпреки различията във възгледите, предложенията и визиите за бъдещето необходимото съгласие може да бъде постигнато с разум и мъдрост.

Илияна Йотова благодари на избирателите, които са подкрепили президентската двойка. Тя обаче отправи специално послание и към онези български граждани, които не са упражнили правото си на глас. „Но благодаря и на тези, които не отидоха да гласуват“, заяви Йотова.

Според нея решението на тези хора не бива да остава единствено част от изборната статистика. То е послание, което всеки политик е длъжен да разчете, да си направи необходимите изводи и да научи уроците си, за да продължи напред.

Преди предстоящите рождественски празници Йотова пожела здраве, кураж и сили за преодоляване на трудностите, като призова институциите да си подават ръка и да бъдат по-близо до българските граждани.