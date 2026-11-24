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УМБАЛ „Св. Екатерина” открива нов високотехнологичен учебен център, в който специалистите в болницата тренират сложни животоспасяващи процедури върху симулатори, преди да застанат до леглото на пациента.
Центърът има три зали – една със симулатори, втората е конферентна, а третата е за обучение, обясни изпълнителният директор на болница „Св. Екатерина” проф. д-р Димитър Петков „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.
„В първата зала има серия от симулатори, които ще помагат на специализантите в кардиология, съдова хирургия, кардиохирургия. Тук е и единственият симулатор в България, който обучава специалистите, грижещи се за машината „сърце – бял дроб” по време на операция. Това е специфична машина, която поема функцията на сърцето и белия дроб, когато ние извършваме самите сърдечни операции”, обясни проф. д.р Петков.
Втората група симулатори са в областта на кардиологията и съдовата хирургия.
„Преди няколко минути беше направена симулация на инфаркт на миокарда, при която дежурният лекар, който е кардиолог, постави диагнозата инфаркт. Установи кой от съдовете на сърцето е запушен, след което постави стент и отпуши съда”, обясни проф. д-р Петков.
Други два симулатора са за сърдечна хирургия. Те показват минимално инвазивните техники за смяна на аортната клапа, на митралната клапа и др.
Проф. д-р Петков подчерта значението на сътрудничеството с Медицинския университет – София за осигуряването на специализираното оборудване.
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Редактор: Ина Григорова