Респираторно-синцитиалният вирус е сред най-сериозните заплахи за здравето на малките деца през есенно-зимния сезон и водеща причина за хоспитализация при бебетата до едногодишна възраст. Това обясни началникът на Клиниката по педиатрия в „Пирогов“ доц. д-р Иван Чакъров в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

По думите му инфекцията засяга долните дихателни пътища, като може да доведе до запушване на най-малките разклонения на бронхите. Особено при бебетата под шестмесечна възраст привидно безобидна хрема може бързо да прерасне в бронхиолит, дихателна недостатъчност или тежка пневмония.

Сред характерните симптоми са дълбоката и честа кашлица, затрудненото дишане и свиренето в гърдите. Специалистът предупреди, че инфекцията може да протече и без повишена температура, което не означава, че заболяването е леко.

Като основни предупредителни сигнали, при които родителите трябва незабавно да потърсят медицинска помощ, педиатърът посочи учестеното и затруднено дишане, рязкото влошаване на общото състояние, отказа от храна и течности и спирането на уринирането. Особено уязвими са недоносените деца и тези с вродени сърдечни или белодробни заболявания.

Заразата може да се предава както при близък контакт, така и чрез замърсени предмети. Според доц. Чакъров вирусът може да остане активен върху твърди повърхности, включително детски играчки, между три и осем часа. Той препоръча добра хигиена на ръцете и използването на подходящи дезинфектанти на алкохолна основа.

Специалистът подчерта, че вирусът не се предава чрез кърмата, поради което заразените майки не трябва да преустановяват кърменето единствено заради инфекцията. Преболедуването не създава траен имунитет, а повторно заразяване е възможно дори в рамките на един и същ сезон.

Сред възможностите за специфична профилактика доц. Чакъров открои ваксинацията по време на бременността, чрез която майчините антитела осигуряват пасивна защита на новороденото. Съществуват и моноклонални антитела, които се прилагат на кърмачета по лекарска преценка. Педиатърът допълни, че към момента няма широко достъпно специфично противовирусно лекарство в България за лечение на инфекцията при малките деца.

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