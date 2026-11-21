„Българските вина са много добри, но българите все още не ги оценяват достатъчно". Това коментира Емил Коралов от Българската асоциация на винените професионалисти в ефира „Събуди се".

По думите му, за да разберем дали едно вино е хубаво, най-важното е да го опитаме и да преценим дали ни харесва. Качествената напитка трябва да има чисти аромати, докато отчетливо неприятните миризми са сигурен признак за проблем. Коралов подчерта, че вкусът е субективен и дори високо оценено вино може да не допадне на всеки.

В ефира на NOVA той представи две български вина – бяло от сорта димят и червено, направено от разновидности на мелника. По думите му през последните години се появяват все по-интересни вина от българския бял сорт димят, който в миналото бил използван основно за производство на ракия.

На 27 и 28 ноември в Интер Експо Център ще се проведе изложение на български вина, на което посетителите ще могат да опитат разнообразни предложения от местни производители.

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