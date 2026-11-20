Двама салвадорски войници са загинали, а други двама са ранени при експлозия по време на работа с взривни вещества в Хаити, съобщиха от армията на Салвадор. Това са първите официално потвърдени смъртни случаи сред военнослужещите, изпратени в карибската държава преди месец за борба с въоръжените престъпни групировки, съобщава "Ройтерс".

Засега не се съобщава къде точно е станал взривът и с какви експлозиви са работили военните. Говорител на правителството на Салвадор заяви, че властите не разполагат с допълнителна информация.

Миналия месец президентът Наиб Букеле изпрати над 2000 военнослужещи в Хаити, след като четирима салвадорски участници в мисия, подкрепяна от ООН, изчезнаха на 18 октомври. Букеле обяви, че целта на операцията е да бъдат открити изчезналите.

Лидер на банда, действаща в района, където са изчезнали четиримата, намекна в няколко видеопослания, че те са били убити, но отрече групировката му да е отговорна.

Салвадорският президент публикува видеоклипове от удари по резиденции на лидери на престъпни групировки около столицата Порт о Пренс. Хиляди хаитяни излязоха на шествия в подкрепа на военната намеса. Анализатори обаче предупреждават, че липсата на дългосрочен план за установяване на контрол над засегнатите райони може да изложи цивилното население на допълнителен риск.

От март 2025 г. правителството на Хаити провежда операции срещу бандите с подкрепата на частна военна компания, ръководена от основателя на Blackwater Ерик Принс. В тях се използват дронове, оборудвани с експлозиви.

Според данни на ООН най-малко 87 цивилни, включително 21 деца, са загинали при въздушни операции с дронове и хеликоптери. Правозащитни организации критикуват използването на взривни устройства в гъсто населени райони заради опасността за местните жители.

Вашингтон подкрепя операцията на Букеле, която се провежда въз основа на двустранно споразумение с правителството на Хаити. По-рано този месец американските власти съобщиха, че трима салвадорски войници са били ранени по време на мисията, като един от тях е бил евакуиран за лечение.