От 1 декември Естония ще затвори най-малко за 6 месеца всички гранични пунктове с Русия, предава „Ройтерс”. Като причина правителството в Талин посочва „съображения за сигурността”.

По-рано тази седмица властите в Естония обявиха, че възнамеряват да прибягнат до тази мярка след предполагаем палеж на компания от отбранителна промишленост, за което Талин обвинява Москва. Тогава обаче не беше уточнено колко дълго ще продължи затварянето на пунктовете.

„Решението е отговор на продължаващите враждебни действия на Русия срещу Естония и други европейски държави”, се посочва в изявление на правителството.

Москва отхвърля обвиненията на европейските власти, че е замесена в саботажни действия.

Естония има пет гранични пункта с Русия.