България успешно приключва изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи близо 99% от средствата по него. Днес Европейската комисия одобри средствата по петото плащане в размер на над 1,7 милиарда евро, които страната ни получава след успешното изпълнение на повече от 50 реформи и инвестиции, включени в него. Това съобщи вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

По думите му през пролетта на тази година страната ни е получила малко над 50% от средствата по ПВУ, а рискът от загуба на значителна част от тях бил реален. "Благодаря на премиера Румен Радев за ясния политически ангажимент и визия да не допуснем такъв риск. Благодаря на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и на всички народни представители, които подкрепиха важните реформи и взеха необходимите решения, за да може България успешно да се справи с тази задача", изтъкна вицепремиерът.

Искането обхваща общо 59 етапа и цели - 10 реформи и 49 инвестиции. Задоволително изпълнени са 53 от тях.

Пеканов обясни и за средствата, които България няма да получи. Европейската комисия е одобрила петото плащане, но по шест мерки е отчетено незадоволително изпълнение. "Става въпрос за неизбран член на Антикорупционната комисия, две недовършени детски градини, един незавършен индустриален парк, недостатъчен брой дигитални сертификати и обучения по проект на Министерството на труда и социалната политика, както и неизпълнение на показател, свързан с обществените поръчки. Поради това се очаква задържане на около 60 до 65 милиона евро, което представлява приблизително 1% от общия размер на средствата по ПВУ", заяви той.

Той беше категоричен, че всички останали проекти продължават да се изпълняват, а средствата вече са вложени в инфраструктурни, социални и образователни инвестиции.

И отчете, че е било прието в спешен порядък създаването на Антикорупционната комисия - реформа, по която е било постигнато съгласие в парламента, и така сме успели да "отключим близо 400 млн. евро от ЕК, които бяха блокирани".

"В сферата на енергетиката проведохме тежки и продължителни разговори. Постигна се консенсус, че е по-добре България да не загуби близо половин милиард евро по ПВУ и още над 1 млрд. евро по Фонда за справедлив преход, а тези средства да бъдат използвани за инвестиции", изтъкна Пеканов.

Благодарение на усилията на експертите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в Министерството на околната среда и водите, страната ни е успяла да предоговори и е отпаднала задължителната консолидация на ВиК операторите, каза още Пеканов. И подчерта, че са били завършени по ускорена процедура редица важни инвестиции в здравеопазването, културата, индустриалното развитие и социалната сфера.

Пеканов отчете още: "През последните пет години бяха реализирани много важни реформи и проекти. Закупихме нови мотрисни влакове и нов подвижен състав за железопътния транспорт, медицински хеликоптери, модерна медицинска апаратура. Реновирахме домове за възрастни хора и за хора с деменция. В енергетиката бяха направени важни инвестиции, които правят системата по-стабилна. Реализираха се редица транспортни проекти. Изградихме STEM кабинети в училищата и нова образователна инфраструктура, за да могат децата на България да учат при най-добри условия".

Вицепремиерът беше категоричен, че "това не е краят". "Оттук нататък трябва да използваме постигнатото и да го надграждаме. С ясна комуникация тези реални резултати трябва да достигнат до гражданите", подчерта той.

Средствата от петото плащане се очаква да постъпят по сметката на Министерството на финансите до края на годината, а до дни на страната ни ще бъдат изплатени и задържаните 72,8 млн. евро от четвъртото плащане след изпълнението на мерките за подкрепа на сектор „Култура“ и реформата за единния билет в транспорта.