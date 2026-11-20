Полският премиер Доналд Туск заяви днес, че е получил информация от министри във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство и че към момента няма въздушна заплаха.

„Съответните служби работят на място“, написа Туск в социалната мрежа X.

Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2026

Полската армия е получила информация за възможно падане на неизвестен обект на около 45 км от границата с Украйна, съобщи говорителят на Оперативното командване на въоръжените сили Яцек Горишевски пред полската телевизия TVN24.

„Службите бяха уведомени от местни жители, след което на място беше изпратен наземен екип, който да обезопаси района и да установи точното място, както и дали действително е имало падане на обект там“, се казва в неговото изявление. По случая се води разследване, добави той.